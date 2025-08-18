Fundación Unicaja respalda a Almanjáyar en Familia en su programa de intervención sociolaboral para migrantes Más de 30 personas inmigrantes y en situación de vulnerabilidad reciben este verano formación lingüística, orientación sociolaboral y participan en cursos de español, alfabetización y preparación para obtener la nacionalidad

Fundación Unicaja respalda a la Asociación Almanjáyar en Familia (ALFA) en su programa de intervención sociolaboral para migrantes de Granada. Gracias al apoyo de la institución más de 30 personas de 10 nacionalidades diferentes reciben formación lingüística, orientación sociolaboral y participan en cursos de español, alfabetización y preparación para obtener la nacionalidad. La iniciativa se completa con salidas y actividades culturales enfocadas al conocimiento de la cultura, el patrimonio y la historia de Granada.

La responsable de Solidaridad e Investigación de la Fundación Unicaja, Ana Cabrera, acompañada por el presidente de ALFA, Juan Carlos Carrión, ha visitado una de las clases de español que se desarrollan en la sede de la entidad.

La ayuda a los colectivos en riesgo de exclusión social es uno de los pilares básicos de la labor de la Fundación Unicaja, que respalda a entidades y proyectos que contribuyen a paliar las situaciones de vulnerabilidad y construir una sociedad más justa e inclusiva.

El proyecto 'Formación y Orientación para la Inclusión Sociolaboral (FOIS)' que desarrolla ALFA busca mejorar la empleabilidad y la integración social de personas migrantes en situación de vulnerabilidad en el barrio de Almanjáyar de Granada. La iniciativa persigue la adquisición de competencias lingüísticas y herramientas que mejoren no sólo el nivel de empleabilidad de los participantes, sino también su adaptación e integración social.

En total, está previsto que más de 80 personas se beneficien de esta iniciativa. La diversidad cultural es una de las riquezas del programa, con personas de 10 nacionalidades diferentes, siendo Marruecos el grupo más numeroso (62%), seguido por Argelia (10%) y Afganistán (7%). Un dato relevante es la alta representación femenina, actualmente con 19 mujeres (60%) participando en este programa, muchas de las cuales encuentran en el horario matinal de las clases una facilidad para la conciliación familiar.

