La fundación Herogra proyecta un gran hospital oncológico en el PTS La organización Ricardo García echa a andar con el sueño de entregar un edificio, llave en mano, al SAS y construir dos más para atención a pacientes e investigación

Mercedes Navarrete Granada Domingo, 12 de octubre 2025 | Actualizado 13/10/2025 00:48h. Comenta Compartir

La fundación Ricardo García, impulsada por la empresa granadina Herogra Group, ha comenzado a trabajar para cumplir un ambicioso sueño: construir en una parcela del Parque Tecnológico de la Salud Granada un centro de atención integral del cáncer que unifique el tratamiento a enfermos con hospitalización, investigación, residencia para los padres y que además esté conectado con otros centros iguales no solo de España sino del mundo para compartir los protocolos y tratamientos más avanzados en la lucha contra la enfermedad.

Este sueño nace de la dura experiencia que tuvieron que vivir Ricardo García y Ana Romero, patronos de la fundación, cuando su hijo pequeño Ricardo, que entonces era un bebé de cinco meses, fue diagnosticado de leucemia. Ricardo superó la enfermedad y hoy es un niño de tres años sano y feliz, pero el duro trance cambió la forma de ver la vida no solo de sus padres, sino de toda la familia Romero, propietaria del gigante Herogra Group, que ha creado una fundación para sumar fuerzas en servicio de la lucha contra el cáncer y hacer realidad un proyecto para mejorar la vida de todos los pacientes oncológicos de la provincia.

La compañía granadina, una líder nacional en el sector de los abonos y fertilizantes con ventas a 57 países, presentaba recientemente en una gala la fundación que lleva el nombre del más pequeño de la familia, Ricardo García, y nace con el reto de hacer realidad en Granada este centro integral que mejore el abordaje de la lucha contra el cáncer, un proyecto que todavía está en una fase embrionaria pero que cuenta con una sólida hoja de ruta y está generando ilusión y esperanza en la ciudad.

El boceto inicial presentado por la fundación, firmado por el arquitecto Carlos Quintanilla, es el de un complejo con tres edificios de hasta seis plantas que se levantarían en una parcela municipal que cuenta con un total de 15.176 metros cuadrados edificables, frente al hospital del PTS.

La familia con el pequeño Ricardo y las autoridades en la gala de presentación de la fundación y los bocetos del proyecto. Blanca Rodríguez y Estudio Quintect

El proyecto está pensado como un complejo de tres edificios. El primero sería un hospital oncológico integral y 100% público, con una sección diferenciada para el tratamiento del cáncer en los niños. «El objetivo es construir el edificio y entregárselo al SAS para que lo gestione, de manera que la atención sea pública y para todo el mundo. Es nuestro primer reto, involucrar al SAS, si no se consigue tendríamos que redefinir el proyecto», explica el gerente de la fundación, José Luis López.

El segundo edificio estaría centrado en la recuperación y el bienestar de los pacientes, con amplios espacios, zonas verdes, salas de tratamientos de fisioterapia, psicología o salones de usos múltiples para talleres. «Nos gusta decir que queremos unas instalaciones definitivas, donde apetezca estar y los pacientes ganen calidad de vida», apunta. La Fundación Herogra quiere abrir este edificio a todas las asociaciones de Granada que trabajan con pacientes oncológicos. «Hoy las asociaciones tienen pisos e instalaciones pequeñas, este edificio quiere abrirle las puertas a todas. La idea es unirnos en este proyecto todas las asociaciones y fundaciones que trabajamos en lo mismo. Queremos que el centro salga, lo de menos es nuestro nombre, se trata de sumar fuerzas», continúa el gerente de la fundación. Este segundo edificio incluiría también una residencia con una decena de habitaciones destinadas a las familias de los pacientes hospitalizados.

La tercera pata del futuro gran complejo del PTS sería la investigación, con la construcción de unas instalaciones para investigadores de la UGR, empresas farmacéuticas o de laboratorios europeos. La fundación ha presentado ya el proyecto a la UGR y su objetivo es poder contar con este aliado fundamental, al igual que con el SAS.

El centro integral de lucha contra el cáncer de Granada seguirá el modelo del 'Comprehensive Cancer Centre' que se construye en Madrid, impulsado por el jefe de Oncología Pediátrica del hospital de La Paz, Antonio Pérez y la Fundación Cris contra el cáncer. «La idea es estar interrelacionados con ellos y compartir todos los recursos y protocolos, pero no solo a nivel nacional, queremos también trabajar con centros a nivel internacional y entrar en la Organización Europea de Centros Integrales de Cáncer», añade.

Una misión tan ambiciosa que ni un gigante como Herogra Group, la empresa granadina de fertilizantes que exporta a 57 países, puede abordar en solitario. El gran reto será lograr la financiación de un proyecto que requerirá al menos, según los cálculos iniciales, 30 millones de euros para su construcción. La fundación Ricardo García trabajará para recabar apoyo de las empresas, de toda Granada y más allá de fundaciones nacionales e inversores. Además el propio complejo proveerá vías de financiación como la explotación del parking subterráneo que se construirá. También la cesión del suelo y las fórmulas de gestión son los grandes retos que tiene que afrontar la fundación.

«No podemos hablar de plazos pero trabajamos con las ideas muy claras. Si entra el SAS podremos seguir nuestra hoja de ruta y si no, lo redirigiremos, pero lo que tenemos claro es que queremos que sea el PTS porque Granada se merece un centro así», concluye.