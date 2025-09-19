Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Recepción de autoridades en la gala solidaria de Herogra. Blanca Rodríguez

La Fundación Herogra nace con una gran gala solidaria

La nueva institución comienza para crear un centro oncológico infantil e integral para el abordaje del cáncer, inspirado en la lucha del pequeño Ricardo García

María Dolores Martínez

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:04

El Palacio de Congresos y Exposiciones acogió la gala solidaria con la que hacía su puesta de largo la Fundación Herogra, creada en honor de ... Ricardo García. La lucha de este pequeño de cuatro años para superar una leucemia mieloide aguda no solo ha inspirado esta nueva institución, sino que impulsará igualmente un centro oncológico infantil e integral en Granada para el abordaje de la enfermedad. La idea es que tenga carácter público y reúna en el mismo edificio espacios para la hospitalización, residencia, apoyo psicológico, investigación, fisioterapia y recuperación, además de una sala de usos múltiples para esparcimiento del paciente con gimnasio, teatro y talleres. El proyecto pretende también integrar en este centro a la Asociación Española contra el Cáncer para unificar las actuaciones.

