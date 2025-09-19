La Fundación Herogra nace con una gran gala solidaria

El Palacio de Congresos y Exposiciones acogió la gala solidaria con la que hacía su puesta de largo la Fundación Herogra, creada en honor de ... Ricardo García. La lucha de este pequeño de cuatro años para superar una leucemia mieloide aguda no solo ha inspirado esta nueva institución, sino que impulsará igualmente un centro oncológico infantil e integral en Granada para el abordaje de la enfermedad. La idea es que tenga carácter público y reúna en el mismo edificio espacios para la hospitalización, residencia, apoyo psicológico, investigación, fisioterapia y recuperación, además de una sala de usos múltiples para esparcimiento del paciente con gimnasio, teatro y talleres. El proyecto pretende también integrar en este centro a la Asociación Española contra el Cáncer para unificar las actuaciones.

La presentación de la fundación no pudo tener mejor respuesta por la presencia en el acto de un total de 250 asistentes y 460 entradas vendidas gracias a la fila 0. Junto a ello, se pudo disfrutar de una magnífica velada repleta de buena música, humor y arte. De forma paralela, el reconocido artista y diseñador jienense Tomás Cardú sorprendió con una pequeña exposición, inspirada en la tauromaquia, las meninas y el folclore español. Parte de la venta de estas obras, rebajadas expresamente para esta cita, se destinaron a la fundación. Junto a ello tuvo el gesto de pintar en directo una menina con sedas para donarla y subastarla entre los presentes.

El cómico del Club de la Comedia Pedro Llamas ejerció de maestro de ceremonias en una gala respaldada por autoridades y representantes del mundo empresarial. Entre ellos, el primer teniente de alcalde, Jorge Saavedra, el concejal de Urbanismo, Obras Públicas y Licencias, Enrique Catalina, la diputada de Turismo y Patrimonio, Marta Nuevas, y el delegado de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Indalecio Sánchez-Montesinos.

Jorge Saavedra dio la enhorabuena a Herogra por la creación de la fundación y «dar un paso muy importante que engrandece a la empresa y a la ciudad de Granada». Toda una muestra de «solidaridad, justicia y amor a los demás». En su intervención recordó la causa del pequeño Adrián y su lucha contra la enfermedad neurodegenerativa INAD. Un ejemplo que sirve de inspiración y esperanza.

También tomó la palabra Ana Romero, madre de Ricardo y directora financiera de Herogra, para explicar todo el proceso de la enfermedad y curación de su hijo, diagnosticado con solo cinco meses. En la pequeña entrevista que le hizo Pedro Llamas relató la dureza del proceso de quimioterapia y del trasplante de médula que les obligó a trasladarse a Madrid. El alta del pequeño supuso el germen de la fundación y del futuro centro oncológico para que otros muchos niños tengan las mismas oportunidades de curación. Posteriormente Llamas subió al escenario a José Luis López Martínez, gerente de la Fundación, para detallar las líneas maestras del proyecto del centro oncológico.

En el apartado musical la velada contó con magníficas actuaciones a cargo de la profesora de piano Irina Smirnoff y las grandes promesas Elia Fernández y Alba Ahmed. A lo largo de la noche se interpretaron piezas al piano y se entonaron temas tan conocidos como 'Je t'aime' de Lara Fabián, 'Somewhere over the rainbow' de Judy Garland y 'Mi héroe' de Antonio Orozco. Como broche, un regalo musical para Ricardo «porque tu fuerza y tu sonrisa nos inspira cada día». Otras intervenciones estelares fueron la del propio Ricardo con su «gracias por venir» y el monólogo protagonizado por Pedro Llamas en el que deleitó con su particular visión de lo que supone el día a día para unos padres y la vuelta a la normalidad en la vida de Ricardo. Como gran broche, la actuación del grupo flamenco Sueños.