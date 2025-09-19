Fundación Caja Rural Granada retoma el programa Ecodías para promover el patrimonio natural de la provincia Abierto el plazo para participar en la primera actividad, una visita para conocer el «desconocido Realejo», el próximo 4 de octubre

Imagen de una de las últimas actividades organizadas de Ecodías

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:22 Comenta Compartir

Con la llegada del otoño, Fundación Caja Rural Granada pone en marcha una nueva edición de Ecodías, una iniciativa que busca acercar a la ciudadanía el valioso patrimonio natural de la provincia y fomentar la conciencia sobre su protección y conservación.

El programa, que se desarrollará principalmente durante los meses de invierno y primavera de 2026, incluye propuestas lúdicas como una gymkhana en plena naturaleza. La mayoría de las acciones se llevarán a cabo en fines de semana, con el objeto de facilitar la participación de personas interesadas en el medio ambiente y su cuidado.

Los interesados pueden acceder a la página de Fundación Caja Rural Granada www.fundacioncrg.com para realizar su proceso de inscripción, abierto aproximadamente, en los quince días previos a cada actividad. Desde hoy, ya es posible inscribirse a la visita que arrancará esta temporada: «El Realejo desconocido», que tendrá lugar el próximo 4 de octubre.

A continuación, se sucederán las actividades y acciones en la naturaleza, para conocer los reptiles urbanos, adentrarse en la Vereda de la Estrella, reforestar el Parque de las Canteras de La Zubia, o rodear la Sabika.

Con Ecodías, Fundación reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la educación ambiental, ofreciendo una programación accesible y enriquecedora para todos los públicos.

Próximas actividades

-4 de octubre. Visita 'El desconocido Realejo'.

Inicio del plazo de inscripción el 19 de septiembre.

-15 de octubre. 'Reptiles urbanos'.

Inicio del plazo de inscripción el 3 de octubre.

-26 de octubre. Visita 'La vereda de la Estrella', (Espacio Natural Sierra Nevada) Inicio del plazo de inscripción el 10 de octubre.

-8 de noviembre. 'Voluntariado en el Parque de las Canteras', (Espacio Natural Sierra Nevada).

Inicio del plazo de inscripción el 24 de octubre.

-15 de noviembre. Visita 'Tajos y pantaneta de Alhama de Granada'.

Inicio del plazo de inscripción el 31 de octubre.

-19 de noviembre. Visita 'Jardín Botánico de la Universidad de Granada'.

Inicio del plazo de inscripción el 7 de noviembre.

-29 de noviembre. Voluntariado en el 'Parque Natural Sierra de Huétor' (la acequia del Fardes y Arroyo Negro).

Inicio del plazo de inscripción el 14 de noviembre.

-13 de diciembre. Visita 'Un Rodeo a la Sabika'.

Inicio del plazo de inscripción el 28 de noviembre.