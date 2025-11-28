Fundación Caja Rural Granada inaugura su tradicional Belén y realiza una donación solidaria a las Hermanitas de los Pobres

Fundación Caja Rural Granada ha inaugurado su emblemático Belén monumental en los Servicios Centrales de la entidad, reafirmando su compromiso con la cultura y las ... tradiciones navideñas.

Este año, la Fundación ha querido sumar un gesto solidario con una donación a la Congregación Hermanitas de los Pobres, que atiende a cerca de 90 personas mayores en situación vulnerable en Granada.

El acto ha contado con la presencia del Director General, Jerónimo Luque, el Director de Negocio, José Aurelio Hernández, la Responsable de Fundación Caja Rural Granada, Poli Servián, la Presidenta de la Asociación Amigos del Belén, M.ª Carmen Ruiz, y otros miembros de la entidad encargada del montaje junto a Sor Ana María, de Hermanitas de los Pobres.

Un Belén renovado y lleno de detalles

La escenografía se ha renovado por completo, inspirada en los paisajes de la ciudad de Belén y elaborada con materiales sostenibles y técnicas artesanales. Entre los elementos destacan la vegetación artesanal (palmeras, chumberas, pitas) elaborada con materiales reciclados, como latas de refresco.

Las escenas principales la Anunciación a los pastores, la Anunciación del ángel Gabriel a la Virgen, la Cabalgata de los Reyes Magos y el Nacimiento, están protagonizadas por figuras del reconocido escultor madrileño José Luis Mayo Lebrija y complementadas con piezas de José Joaquín Pérez Jaime.

El Belén incorpora tecnología avanzada con iluminación LED que recrea un ciclo completo de noche y día, proyecciones dinámicas de nubes, estrellas, luna y cometa, aportando mayor realismo y profundidad.

Actividades complementarias y visitas escolares

La Fundación impulsa actividades para fomentar el belenismo, como cursos de construcción de nacimientos y el tradicional concurso de belenes familiares.

Además, organiza un programa de visitas escolares que permitirá a más de 2.000 niños disfrutar del Belén antes de las vacaciones. Esta iniciativa se mantiene desde hace más de quince años y ha beneficiado a más de 32.000 escolares.

El Belén permanecerá abierto al público hasta el 6 de enero, de lunes a viernes, de 18:00 a 21:00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 12:00 a 14:00 h y 18:00 a 21:00 h. Permanecerá cerrado los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero.

Videomapping navideño

Fundación Caja Rural Granada presentará mañana sábado 29 de noviembre a las 19 hora en la fachada del edificio Zaida su videomapping navideño para felicitar la Navidad. A partir de ese día, ofrecerá esta espectacular proyección audiovisual en cuatro pases diarios a las 19, 20, 21 y 22 horas. Estará disponible hasta el 6 de enero.