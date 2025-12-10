Funcionarios de la cárcel de Albolote protestan por la última agresión por parte de un preso

Varias decenas de trabajadores del centro penitenciario de Albolote protestaron este miércoles por la última agresión por parte de un preso a tres funcionarios. El ... suceso ocurrió el pasado lunes, 1 de diciembre, cuando un preso clasificado como peligroso, que se encontraba en tránsito para ser conducido a otro centro penitenciario, atacó a los compañeros. Uno de ellos cayó por las escaleras y se golpeó en la cabeza.

Durante la concentración, en la que también estuvo presente el director de la prisión, se leyó un manifiesto de apoyo a los trabajadores heridos. En declaraciones a este medio, los sindicatos reclamaron más personal y formación continua para saber cómo tratar a los internos más peligrosos. «Nos dan un curso cada diez años», indicó Cecilia Vargas, delegada de CC OO en la cárcel de Albolote. «La falta de personal es un problema endémico en todas las prisiones españolas, nosotros tenemos 300 internos más de los que deberíamos», recalcó.

Gonzalo Arboledas, delegado de la Asociación profesional de funcionarios de prisiones (APFP), explicó que hay internos que amenazan con autolesionarse. «Como se dice en nuestra jerga, nos sueltan: 'me chino'. En alguno de esos traslados se ha producido una agresión», recalca el responsable sindical, que lamenta que los trabajadores «no son considerados agentes de la autoridad».

Luis Jesús Pérez, delegado de Acaip UGT en Albolote, criticó que el centro de ingresos, donde acceden por primera vez los internos, está junto al área de los presos en tránsito, «los de la vieja escuela», así que la mezcla puede ser «peligrosa». Por último, Jorge Lozano, delegado de CSIF, reclamó «medidas inmediatas que garanticen la seguridad de los trabajadores». «Pedimos la adecuación de medios coercitivos, como las pistolas táser», indicó.