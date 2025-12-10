Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Protesta en la puerta del centro penitenciario de Albolote. L. Velasco

Funcionarios de la cárcel de Albolote protestan por la última agresión por parte de un preso

Los compañeros de los tres trabajadores heridos piden más personal y formación continua para saber cómo tratar a los internos más peligrosos

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 23:28

Comenta

Varias decenas de trabajadores del centro penitenciario de Albolote protestaron este miércoles por la última agresión por parte de un preso a tres funcionarios. El ... suceso ocurrió el pasado lunes, 1 de diciembre, cuando un preso clasificado como peligroso, que se encontraba en tránsito para ser conducido a otro centro penitenciario, atacó a los compañeros. Uno de ellos cayó por las escaleras y se golpeó en la cabeza.

