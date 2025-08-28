Fuente Vaqueros rinde homenaje a sus mayores en su tradicional cena anual y elige a su 'Miss Segunda Juventud' La localidad metropolitana celebra hasta este domingo sus Fiestas Populares, las más importantes del municipio, que han comenzado con una cena en la que se rindió homenaje a sus vecinos más longevos

Cientos de mayores del municipio granadino de Fuente Vaqueros han participado en la tradicional cena en homenaje a los mayores organizada por el Ayuntamiento de la localidad con motivo de las Fiestas Populares del municipio, que se celebran esta semana, hasta el domingo 31.

La cita tuvo lugar en el patio del colegio Federico García Lorca, y en ella se rindió un homenaje a los vecinos más longevos del municipio (tanto hombre como mujer), y a la pareja más mayor. Igualmente, se eligió un año más a 'Miss Segunda Juventud', en un divertido concurso de belleza que ya se ha convertido en una tradición en el municipio.

El alcalde fuenterino, José Manuel Molino, destaca que esta cena de homenaje a los mayores está organizada por el Centro Sociocultural de Mayores y la comisión de fiestas, y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Fuente Vaqueros.

«Con ella hemos dado el pistoletazo de salida a nuestras Fiestas Populares, las más importantes del municipio, que este año celebraremos con un completo programa de actividades que se extenderán hasta el domingo, 31 de agosto», apunta Molino.

Así, el Paseo del Prado, centro neurálgico del municipio, volverá a engalanarse con el encendido del alumbrado y la inauguración de las tradicionales carocas, que abordan temas de actualidad.

Día de la Bicicleta

«Entre las actividades que celebraremos esta semana destacan nuestro tradicional Día de la Bicicleta, que celebraremos este jueves; los campeonatos de petanca y dominó, o las actuaciones musicales cada noche en la caseta municipal», apunta el teniente de alcalde fuenterino, José Miguel Muñoz.

Además, el viernes por la tarde se celebrará un original encierro de San Fermín con toros hinchables, en el que participará también la Banda de Música de Fuente Vaqueros y los vecinos irán ataviados con la clásica camiseta blanca y pañuelo rojo, a partir de las 20 horas en el Paseo del Prado.

Una concentración motera (el viernes); juegos populares; colchones hinchables; un concurso gastronómico para elegir la mejor tortilla de patatas o un espectáculo de doma ecuestre son otras de las actividades organizadas por el Consistorio de las que los fuenterinos podrán disfrutar esta semana.

El alcalde fuenterino anima a todos los vecinos y vecinas «a disfrutar de nuestras Fiestas Patronales, que ponen el broche final a la programación de este verano, y celebrar en familia estos días de alegría y júbilo en nuestro municipio».