El fruto del Amazonas que arrasa en Granada: «Es muy saludable y tiene un sabor único» En Koa Açai, negocio ubicado en la céntrica calle Alhamar, ofrecen este producto que está de moda en la ciudad

Alberto Flores Granada Jueves, 28 de agosto 2025, 11:33

El açaí es el fruto de un tipo de palmera que crece únicamente en Brasil, concretamente en la selva del Amazonas. Pero pese a que únicamente se cultiva en esa zona, lo cierto es que a día de hoy puede encontrarse prácticamente por todo el mundo debido a su delicioso sabor y a que se trata de uno de los alimentos más completos y saludables que existen, con altos niveles de nutrientes y vitaminas.

Un producto que está de moda y que desde hace meses también puede encontrarse en varias tiendas del centro de Granada que se dedican exclusivamente a vender 'bowls' con este fruto como protagonista. Uno de esos establecimientos es Koa Açai, un negocio ubicado en el número 9 de la calle Alhamar que abrió sus puertas a finales de mayo.

Al frente del mismo están Clara y Pepe, unos enamorados del açaí que no lo dudaron a la hora de emprender la aventura. «Hace un año y medio lo probamos y nos encantó. Cuando salimos de Granada vimos que había muchos locales así que nos plantemos traerlo a Granada», explica Clara a IDEAL. «Opciones de meriendas hay muchas, pero así de saludables no tantas».

«Esto ha llegado para quedarse. La gente cada vez intenta comer productos más saludables porque es más consciente de lo que come» Clara Una de las propietarias de Koa Açai

Del açaí, Clara explica que se trata de una fruta «muy pequeña» que puede parecerse a la vista al arándano. «Solo crece en el Amazonas y no puedo decirte mucho de su sabor porque la verdad es que no se parece a nada, es algo único», comenta. Y a su dulce sabor hay que sumar que se trata de una fruta «muy rica en antioxidantes y vitaminas».

Sobre cómo lo ofrecen en Koa Açai, Clara explica que venden 'bowls' en los que ponen una base de pulpa de açaí congelada a la que encima se le añaden diferentes opciones de 'toppings' como fruta cortada, granola, coco rallado o semillas de chía. Además de poder añadirle crema de cacahuete, chocolate o la Koa, que es la especial de la casa, por encima.

Aunque solo llevan unos meses abiertos, la propietaria de Koa Açaí reconoce que el negocio está funcionando «muy bien» pese a que en Granada hay menos gente en la ciudad durante los meses de verano. «Desde el minuto uno no hemos parado y a partir de septiembre la cosa va a ir a más, estamos muy contentos por cómo marcha todo».

Al ser preguntada sobre si el açaí será una moda pasajera o si ha llegado para quedarse en Granada, Clara no tiene dudas: «Esto ha llegado para quedarse. La gente cada vez intenta comer productos más saludables porque es más consciente de lo que come. No es algo que vaya a pasar de moda, sino que cada vez se abrirán más locales de este tipo dedicados a la comida saludable».

