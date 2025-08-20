Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Restos del incendio del cable para la extración del cobre. Ariel C. Rojas

Frustran un robo de cobre en las vías del tren del AVE en Pinos Puente

Un incendio provocado para extraer el metal sobresaltó a los vecinos | La presencia de la Policía Local hizo huir a los malhechores, que abandonaron un coche con todo el material

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:59

El chisporroteo y la luz de las llamas asustaron a los vecinos, que pensaban que la fábrica, la que se cobró la vida de dos ... trabajadores este fin de semana, volvía a arder. A las 3.00 horas de la madrugada la Policía Local de Pinos Puente se movilizó a la zona afectada para descubrir que se trataba de la quema de cable de la catenaria del tren para extraer el cobre. Las sirenas azules y la presencia policial disuadieron a los ladrones, que huyeron despavoridos dejándolo todo atrás.

