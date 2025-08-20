Frustran un robo de cobre en las vías del tren del AVE en Pinos Puente

El chisporroteo y la luz de las llamas asustaron a los vecinos, que pensaban que la fábrica, la que se cobró la vida de dos ... trabajadores este fin de semana, volvía a arder. A las 3.00 horas de la madrugada la Policía Local de Pinos Puente se movilizó a la zona afectada para descubrir que se trataba de la quema de cable de la catenaria del tren para extraer el cobre. Las sirenas azules y la presencia policial disuadieron a los ladrones, que huyeron despavoridos dejándolo todo atrás.

Junto a los raíles, se desparrama el cable que los malhechores no pudieron cortar. Debajo del montículo de tierra de las vías, que lindan con el río, descansan los restos del incendio, aún humeantes. El olor a plástico quemado es insistente. Las llamas se expandieron rápidamente por el prado y arrasaron el matorral hasta extinguirse por sí solas tiempo después. La quema tizna de negro el campo, entre restos de macetas y bolsas de basura con restos de viejos cultivos de marihuana.

Los agentes de la Policía Local cuentan que recibieron el aviso de madrugada y al llegar a la zona encontraron en llamas el prado. «Huyeron cuando nos vieron y abandonaron todo», comenta un agente. En su huída, los sujetos que abrieron las arquetas para coger los cables de la instalación ferroviaria abandonaron un vehículo que en el interior tenía los rollos de cobre que habían logrado extraer de las brasas. De igual forma, dejaron una caja de herramientas, que la Policía Local ha incautado.

La Policía Local estima que el robo que frustraron es de cerca de 100 metros de cable. Según fuentes policiales, la Guardia Civil ha retirado el coche y se ha hecho cargo de la investigación. El daño en las instalaciones no ha tenido incidencia en la circulación de trenes.