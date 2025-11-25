Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Frío en Granada. Ideal

Frío invernal y heladas en Granada antes del regreso de la lluvia y la nieve este día

El episodio de lluvia y cielos cubiertos no tendrá continuidad el miércoles, aunque las precipitaciones podrían regresar pronto a la provincia

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:15

Adiós a la lluvia y los cielos cubiertos en la provincia de Granada. El episodio de lluvia y fuertes rachas de viento propiciados por una ... masa de aire ártico llega a su fin el miércoles. A partir de entonces los días serán más soleados pero hará todavía más frío, por lo que se darán nuevas heladas y los termómetros se situarán por debajo de los 0º C. Y a eso hay que sumar que la lluvia y la nieve podrían regresar muy pronto a la provincia.

