Frío invernal y heladas en Granada antes del regreso de la lluvia y la nieve este día

Adiós a la lluvia y los cielos cubiertos en la provincia de Granada. El episodio de lluvia y fuertes rachas de viento propiciados por una ... masa de aire ártico llega a su fin el miércoles. A partir de entonces los días serán más soleados pero hará todavía más frío, por lo que se darán nuevas heladas y los termómetros se situarán por debajo de los 0º C. Y a eso hay que sumar que la lluvia y la nieve podrían regresar muy pronto a la provincia.

El miércoles será un día marcado por la estabilidad en lo relativo al tiempo en la provincia. Lucirá el sol en todo el territorio granadino pero hará más frío, con mínimas de -1º C en el norte de la provincia, ligeramente por encima de los 0 grados en Granada capital y Área Metropolitana y en torno a los 3 en el poniente. En la costa las temperaturas serán más suaves, con mínimas de 10 y máximas de 21 grados.

Los termómetros seguirán bajando en sus valores mínimos el jueves, dando lugar a heladas de débiles a moderadas en el interior de la provincia, tal y como avisa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los cielos, eso sí, volverán a lucir despejados. Una situación similar a la del viernes, día en el que el único cambio será un ligero ascenso de las temperaturas mínimas.

Este día volverá la lluvia a Granada

El fin de semana el tiempo podría volver a cambiar en la provincia. El sábado, sobre todo a partir de mediodía, aumentará la nubosidad de forma notable. No se esperan precipitaciones para ese día más allá de que los cielos luzcan más cubiertos y las temperaturas se mantendrán sin muchos cambios.

Ampliar Pronóstico del tiempo de la Aemet para la mañana del domingo. Ideal

Sin embargo, el domingo sí que volverán las precipitaciones. Desde la madrugada los cielos estarán llenos de nubes y por la mañana comenzará a llover en la zona del poniente y el norte de la provincia. Las mínimas volverán a bajar pero esa bajada será todavía más acusada en las máximas, que pasarán de estar en torno a los 16-17 grados a situarse ligeramente por encima de los 10.

Además, el domingo también podría regresar la nieve a la provincia. Tal y como señala la Aemet, aunque todavía la situación puede cambiar, a partir de los 1.500 metros de altitud las precipitaciones del domingo serían de nieve en Granada.