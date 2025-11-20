Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Frío en Granada. Ideal

El frío y las heladas llegan a Granada en 24 horas: estas serán las zonas más afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología avisa de que podrían darse precipitaciones mañana, que serían de nieve por encima de los 1.300 metros de altitud

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:05

Una masa de aire ártica está siendo la protagonista a nivel meteorológico esta semana en la Península Ibérica. Desde hace algunos días sus efectos se ... notan en buena parte del país con temperaturas más bajas y heladas débiles. Sin embargo, lo peor de este episodio está todavía por llegar a Granada, con temperaturas bajo cero, heladas moderadas e incluso posibles nevadas en 24 horas.

