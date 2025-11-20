El frío y las heladas llegan a Granada en 24 horas: estas serán las zonas más afectadas

Una masa de aire ártica está siendo la protagonista a nivel meteorológico esta semana en la Península Ibérica. Desde hace algunos días sus efectos se ... notan en buena parte del país con temperaturas más bajas y heladas débiles. Sin embargo, lo peor de este episodio está todavía por llegar a Granada, con temperaturas bajo cero, heladas moderadas e incluso posibles nevadas en 24 horas.

A partir del viernes las temperaturas serán bastante bajas en la provincia de Granada, con -1º C en Baza, 1º C en Granada capital y 3 en Loja como temperaturas mínimas. Mientras que las máximas superarán por poco los 10. En la costa la situación será más suave, con mínimas de 10 y máximas de 19 grados.

A lo largo del día se esperan intervalos de cielos nubosos sin descartarse las precipitaciones débiles y ocasionales. Estas precipitaciones, tal y como avisa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) serían de nieve por encima de los 1.300 metros. Además, se producirán heladas débiles en el interior y localmente moderadas en las sierras.

El sábado hará todavía más frío. Las mínimas llegarán a los -3º C en el norte de la provincia, quedando Granada capital y el Área Metropolitana con mínimas ligeramente por encima de los 0 grados. Las máximas no presentarán cambios, quedando en torno a los 10 grados. En el litoral la situación volverá a ser más relajada, con temperaturas más suaves pero con la posibilidad de que se den precipitaciones débiles. Y se repetirán las heladas, volviendo a ser débiles en el interior y moderadas en las sierras.

Ampliar Pronóstico del tiempo de la Aemet para el martes. Ideal

Vuelve la lluvia

La del domingo será una jornada de transición: subirán las temperaturas y los cielos lucirán despejados. Sin embargo, la situación cambiará a partir de la próxima semana. Tanto el lunes como el martes se espera que la lluvia regrese a la provincia.

Las temperaturas serán más suaves, con mínimas alrededor de los 5 grados y máximas en torno a los 13. Y se espera que se den precipitaciones desde por la mañana del lunes que tendrían continuidad en prácticamente toda la provincia hasta el martes a mediodía.