El frío y las heladas llegan a Granada en 24 horas: estas serán las zonas más afectadas
La Agencia Estatal de Meteorología avisa de que podrían darse precipitaciones mañana, que serían de nieve por encima de los 1.300 metros de altitud
Granada
Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:05
Una masa de aire ártica está siendo la protagonista a nivel meteorológico esta semana en la Península Ibérica. Desde hace algunos días sus efectos se ... notan en buena parte del país con temperaturas más bajas y heladas débiles. Sin embargo, lo peor de este episodio está todavía por llegar a Granada, con temperaturas bajo cero, heladas moderadas e incluso posibles nevadas en 24 horas.
A partir del viernes las temperaturas serán bastante bajas en la provincia de Granada, con -1º C en Baza, 1º C en Granada capital y 3 en Loja como temperaturas mínimas. Mientras que las máximas superarán por poco los 10. En la costa la situación será más suave, con mínimas de 10 y máximas de 19 grados.
A lo largo del día se esperan intervalos de cielos nubosos sin descartarse las precipitaciones débiles y ocasionales. Estas precipitaciones, tal y como avisa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) serían de nieve por encima de los 1.300 metros. Además, se producirán heladas débiles en el interior y localmente moderadas en las sierras.
El sábado hará todavía más frío. Las mínimas llegarán a los -3º C en el norte de la provincia, quedando Granada capital y el Área Metropolitana con mínimas ligeramente por encima de los 0 grados. Las máximas no presentarán cambios, quedando en torno a los 10 grados. En el litoral la situación volverá a ser más relajada, con temperaturas más suaves pero con la posibilidad de que se den precipitaciones débiles. Y se repetirán las heladas, volviendo a ser débiles en el interior y moderadas en las sierras.
Vuelve la lluvia
La del domingo será una jornada de transición: subirán las temperaturas y los cielos lucirán despejados. Sin embargo, la situación cambiará a partir de la próxima semana. Tanto el lunes como el martes se espera que la lluvia regrese a la provincia.
Las temperaturas serán más suaves, con mínimas alrededor de los 5 grados y máximas en torno a los 13. Y se espera que se den precipitaciones desde por la mañana del lunes que tendrían continuidad en prácticamente toda la provincia hasta el martes a mediodía.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión