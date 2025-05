Francis Rodríguez: «Granada necesita la fortaleza, el liderazgo y el proyecto de un presidente como Feijóo»

Ideal Lunes, 12 de mayo 2025, 19:31 Comenta Compartir

El presidente provincial del PP de Granada, Francis Rodríguez, ha trasladado la tarde de este lunes su apoyo al liderazgo y fortaleza de Núñez Feijóo «que cuenta con un proyecto sólido, con visión de país y que representa una alternativa real que España y nuestra provincia necesitan». Declaraciones de Rodríguez durante su intervención en el Comité Ejecutivo Provincial que los populares granadinos han celebrado esta tarde y que ha presidido junto al portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara andaluza, Toni Martín.

«Desde Granada, quiero trasladar todo nuestro apoyo al proyecto ganador de Alberto Núñez Feijóo. Nuestra provincia necesita un presidente del Gobierno que crea en esta tierra, que escuche a los granadinos y que apueste de verdad por nuestro desarrollo. Llevamos años sufriendo el abandono y el agravio constante del sanchismo, y eso tiene que acabar».

Rodríguez ha recordado como los granadinos ya hablaron alto y claro en las pasadas elecciones generales apoyando mayoritariamente el proyecto ganador de Núñez Feijóo. «Los granadinos ya dijeron sí a Núñez Feijóo en las pasadas elecciones confiando en un liderazgo fuerte, serio y comprometido. Dijeron sí a una forma de hacer política basada en la responsabilidad y no en la propaganda. Dijeron no al abandono, a la improvisación y a las promesas incumplidas».

«Estamos preparados para volver a decir en las urnas que queremos un presidente con proyecto, con principios y con compromiso firme con Granada. Y ese presidente es Alberto Núñez Feijóo. Desde Granada vamos a estar al frente de ese cambio con fuerza, con ilusión y con la certeza de que ese futuro empieza con Núñez Feijóo».

Desconexiones

Durante su intervención, el presidente ha lamentado la notable ausencia y el incomprensible silencio de la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, «a la que parece que no le duele Andalucía», ha dicho en referencia a los continuos problemas de colapso que se están produciendo con los trenes en la comunidad y a la que «por desgracia estamos acostumbrados los granadinos que seguimos pagando un alto coste por la inacción de un Gobierno y un PSOE incapaz de defender conexiones dignas para la provincia de Granada».

Por su parte, Toni Martín ha afirmado que hoy es un día importante para el PP: «Somos un partido que puede hacer congresos nacionales ahora, porque hay otros que, a la vista de las informaciones que están saliendo, dedican su tiempo casi a machacar lo que ha sido su historia, lo que han sido sus dirigentes históricos. Creo que vivimos los estertores del sanchismo».

El portavoz del PP en el Parlamento Andaluz ha señalado: «Estamos asistiendo al final de esa etapa política, y a los hechos me remito. Es un país en el que lo que se percibe es que no hay nadie a los mandos, que los trenes no llegan o llegan cuando les da la gana, y donde si hay apagones no hay responsables de esos apagones, todo ello sumado a lo que ya se percibía hace unos meses: ataques a la libertad de prensa, ataques a la separación de poderes, ataques a todo lo que no sea el cesarismo que Pedro Sánchez ha implantado en su partido y que ha pretendido implantar en España».

«Se acaba esa época, se va a acabar. Y el Partido Popular se pone a punto en este Congreso para estar a disposición de los españoles y capitanear o ir de la mano con ellos a escribir ese futuro que España y Andalucía y Granada merecen», ha concluido.