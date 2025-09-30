Francis Rodríguez destaca la fortaleza del sector agroalimentario de Granada en la Fruit Attraction El presidente de la Diputación ha señalado la importancia de la participación de la provincia para seguir abriendo mercados y reforzar su proyección internacional

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha asistido a la Fruit Attraction 2025, la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas que se celebra en Madrid hasta el 2 de octubre y en la que la institución provincial participa de la mano de su marca promocional Sabor Granada para mostrar su respaldo a las empresas granadinas que se dan cita en uno de los escaparates comerciales más importantes del mundo en este sector.

Rodríguez ha destacado que «la agricultura es uno de los pilares más firmes de la economía provincial, por lo que es clave estar en un evento como éste en el que la participación de las empresas de Granada es tan relevante para seguir abriendo mercados. Aquí, se constata la fortaleza de un sector del que podemos sentirnos muy orgullosos y que fortalece la proyección internacional de nuestra provincia con calidad». Y, todo ello, ha proseguido el presidente, a pesar de las dificultades que sacuden al campo como la presión del entorno internacional, la subida de los costes de producción, los problemas en la distribución o la escasez de agua. «Una vez más las cooperativas de Granada siguen demostrando su fortaleza y capacidad de adaptación, apostando por la modernización, la profesionalización y la innovación constante», ha recalcado.

Granada, referente en producción

En el espacio granadino, dentro del recinto de IFEMA donde se celebra la feria, se dan cita tanto empresas líderes como cooperativas agrupadas en FAECA. En esta edición, están presentes la Autoridad Portuaria de Motril, Campos de Granada, Espárrago de Granada, Frutas El Portón, Frutas H. Fajardo, Frutas Rafael Manzano e Hijos, Herogra especiales, Hortícola Guadalfeo, Los Fresnos, MAFA Bioscience, MCA Algas y derivados y Viveros Zuaime.

Además, FAECA, la Asociación de Cooperativas de Granada, en esta ocasión muestra el buen trabajo que realizan 9 de sus cooperativas: Centro Sur (CESURCA), Coop. Agrícola San Francisco, Coop. Agrícola San Isidro de Loja, Granada La Palma, El Grupo S. Coop. And., Hortovilla, Los Gallombares, PROCAM y Hortoventas.

Gracias a todo ello, en 2024 la facturación conjunta de las cooperativas de FAECA alcanzó los 900 millones de euros, consolidando a la provincia como un referente mundial en producción y exportación de frutas y hortalizas.