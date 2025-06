Le fracturan la nariz tras pegarle una paliza «solo por mirarlos» en el Zaidín

Eran las 7.00 horas del pasado domingo cuando Jaime se bajó del coche en el Zaidín después de una jornada de festival en Dílar. ... Había sido un buen día, aunque al final tuvo que hacer tiempo hasta encontrar a algún conocido con el que volver a casa. Iba hablando por teléfono y caminaba solo por la Avenida Don Bosco, muy cerca del colegio Salesianos, cuando vio a una pareja, chico y chica, discutir acaloradamente. El muchacho se percató y le pregunto si quería algo. Jaime respondió: «Tranquilo, valiente, no quiero nada», y se marchó. Unos segundos después, aquel joven se acercaba a él, acompañado de otro, en actitud amenazante. No cruzaron ni una palabra más. Ambos le atacaron, según consta en la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional. Por el momento no hay detenidos, pero el cuerpo está investigando el caso, según ha confirmado a este periódico.

Hablamos con Jaime en el punto exacto en el que se encontraba la pareja, en las pistas deportivas Cruz de Lagos, en el corazón del Zaidín. Por un momento propone salir de allí para hacer la entrevista; está nervioso y mira de reojo. Sigue en shock por lo ocurrido el pasado domingo. Recuerda que se fijó en una pareja que discutía, pero no dejó de andar en ningún momento. Fue un desafortunado segundo ante una situación, cuanto menos, llamativa. «El joven, que tenía una actitud un tanto agresivo en la discusión, se dio cuenta de que estaba mirándolo y me preguntó si tenía algún problema. Le respondí: Tranquilo, valiente, no quiero nada, y me preguntó si tenía que darme un par de hostias. Yo continué mi marcha diciéndole que no pasaba nada», relata.

Segundos después, el chaval ya había salido del parque y había alcanzado a Jaime. Iba con otro acompañante, al parecer, un amigo que estaba en un banco del parque. «Me eché hacia atrás y empezaron a pegarme. No corrí porque no me lo esperaba que vinieran a agredirme», explica. Para de hablar un segundo y repite varias veces: «No me lo esperaba». Según indica en la denuncia, empezaron «directamente con puñetazos». «Me dieron todo lo que pudieron hasta llegar a la esquina de arriba y ahí me tiraron al suelo y siguieron. Logré agarrar a uno para que no siguiese. Le decía que no valía la pena, pero no iban a parar», apostilla.

Su salvador fue un ciclista que pasaba por el lugar. No llegó a actuar físicamente, pero sus amenazas de que iba a llamar a la Policía surtieron efecto: los dos jóvenes salieron corriendo. «En ese momento me estaban dando patadas en el suelo, tengo claro que hubieran seguido. Estaba chorreando sangre», indica Jaime. Avisó a la Policía Nacional, acudió al hospital al día siguiente e interpuso una denuncia.

Contusiones

Tiene una fractura en la nariz, el labio hinchado y numerosas contusiones. Cada día le duele algo nuevo. «La situación fue muy bestia, salvaje y radical. No tiene sentido que dos personas vayan a por una simplemente por mirarla», lamenta. ¿Qué hubiera ocurrido si el joven hubiese agredido a su novia? El instinto le dice que habría intervenido para ayudarla, pero entiende que «haya gente que se lo piense dos veces» por la «violencia extrema» que demuestran algunos.

El pasado jueves acudió a una rueda de reconocimiento, pero no pudo identificar a nadie. Teme que la Policía Nacional no los encuentre, debido a que en la zona no hay cámaras de seguridad. Solo recuerda que eran dos personas de origen latino de no más de 27 años. El cuerpo ha confirmado que aún no se han producido detenciones.

Por otro lado, cuando leyó la noticia del músico apalizado en San Nicolás sintió una profunda tristeza. En esa ocasión fue por recriminarle a unos chavales que fumaran porros delante de niños, en este caso por una mirada, en cualquier caso, «todo injustificado». Cree que este tipo de agresiones eran «más aisladas» antes, pero en los últimos años se ha producido «una escalada de violencia».