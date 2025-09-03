Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de la asociación, Antonio Francisco Méndez. J. M. G.

El fotoperiodista Ramón L. Pérez, premio Barreta 2025

También se reconoce a la FundaciónCB Granada, a Miguel Botella López, a la panadería Margarita y a los Hermanos Obreros de María por sus 75 años

Jorge Martínez

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:38

La trigésimo segunda edición de los premios Barreta ya han sido fallados por la Asociación Granada Siempre, que preside Antonio Méndez. El jurado que cada ... año los concede ha estado integrado por María Luisa Cuéllar, José Cantero, los galardonados de años anteriores, los antiguos pregoneros de la Virgen de las Angustias, Joaquín Abras y José Manuel Viedma; Jorge de la Chica, como periodista granadino; en representación de entidades culturales granadinas, Antonio Pipó; en representación de entidades religiosas Amparo Quesada; por las entidades patrocinadoras, Manuel Martínez Oña; por la Asociación organizadora, Maria Gracia Parro y Miguel Angel Fernández, actuando como secretario, José Enrique Parro y presididos por Antonio Méndez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los patios de 13 colegios de Granada abrirán los sábados por la tarde durante el curso
  2. 2

    ¿Qué requisitos tiene que tener un bajo para poder convertirse en vivienda?
  3. 3

    La posible llegada de Aguado al Granada se trunca
  4. 4

    El Granada negocia el fichaje del pivote Álvaro Aguado en el mercado libre
  5. 5

    La falta de vivienda impulsa la reconversión de 149 bajos comerciales en pisos este año
  6. 6

    El PSOE de Churriana critica la contratación de Henry Méndez para sus fiestas
  7. 7

    Oficial: el Granada ficha a Rubén Alcaraz
  8. 8

    Dos imprudencias provocan el incendio de Maracena y otro en el camino de los Neveros
  9. 9

    Rubén Alcaraz aparece como opción del Granada CF
  10. 10

    Alhama dispensa una emotiva despedida a su párroco de los últimos 17 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El fotoperiodista Ramón L. Pérez, premio Barreta 2025

El fotoperiodista Ramón L. Pérez, premio Barreta 2025