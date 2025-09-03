El fotoperiodista Ramón L. Pérez, premio Barreta 2025

La trigésimo segunda edición de los premios Barreta ya han sido fallados por la Asociación Granada Siempre, que preside Antonio Méndez. El jurado que cada ... año los concede ha estado integrado por María Luisa Cuéllar, José Cantero, los galardonados de años anteriores, los antiguos pregoneros de la Virgen de las Angustias, Joaquín Abras y José Manuel Viedma; Jorge de la Chica, como periodista granadino; en representación de entidades culturales granadinas, Antonio Pipó; en representación de entidades religiosas Amparo Quesada; por las entidades patrocinadoras, Manuel Martínez Oña; por la Asociación organizadora, Maria Gracia Parro y Miguel Angel Fernández, actuando como secretario, José Enrique Parro y presididos por Antonio Méndez.

Una sesión que valoró nuevamente «a entidades y particulares que destacan por su entrega y trabajo por Granada y para Granada». De esta manera se ha premiado a la Fundación CB Granada, «por promover y fomentar el deporte granadino, especialmente el baloncesto, difundir los valores del deporte y del estudio en beneficio de nuestra juventud», indica el presidente de la Asociación a nuestro diario. También se ha concedido el premio Barreta, 2025 por su aportación altruista y vocacional a la ciencia, a Miguel Botella López, reconociendo en él «haber hecho de Granada una ciudad de referencia a nivel mundial en la antropología física y por su faceta humana y solidaria como antropólogo forense» en su trabajo para identificar a personas desaparecidas o víctimas de crímenes.

La panadería Margarita, establecida en el centro de la capital granadina, recogerá el premio al Comercio histórico y tradicional. Lo recibirá Juan Ontiveros Martínez, en representación de la familia que durante tantos años gerencia este establecimiento «que ha mantenido la tradición de nuestra repostería durante más de sesenta años ofreciendo a los granadinos su amor y entrega a este noble oficio de panaderos».

La cultura y la información también se reflejarán en el premio que recibirá nuestro compañero gráfico Ramón Luis Pérez Pinar, ya jubilado, que se ha destacado por su aportación a la historia de Granada y sus personajes reflejando con su magistral fotoperiodismo el devenir de la ciudad a través de las páginas de IDEAL durante tantos años.

La solidaridad y la educación infantil se premia este año con el reconocimiento a la Fundación Hermanos Obreros de María, que cumplen 75 años en la ciudad, dedicados con espíritu cristiano «al cuidado y formación de la infancia marginada, poniendo en sus manos un camino de futuro y esperanza».

Recuerdo a Luis Linares

En esta edición, que cumple treinta y dos años consecutivos de reconocimientos, también se premia a la Hermandad Nacional Monárquica de España, en la categoría de galardón Institucional. Se reconoce así la labor «que realizan de rememoración de la figura de los Reyes Católicos consustanciales a la historia moderna de Granada y a la constitución del Estado Moderno».

Este año, además, se entregarán tres diplomas de honor a los hijos del recordado y recientemente desaparecido Luis Linares Moreno, que ya fue premio Barreta hace 25 años. El jurado acordó rendir homenaje al que durante veinticinco años cantó y participó de manera altruista en el acto de entrega de los premios con la interpretación del himno a la Virgen de las Angustias y que fue el organista oficial de la basílica de la Patrona de Granada.

Los premios se entregarán el día 26 de septiembre, viernes, una vez concluya el pregón a la Santísima Virgen de las Angustias que será pronunciado por la locutora de radio Emilia Cayuela. La entrada es libre hasta completar el aforo.