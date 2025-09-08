Las fotografías antiguas de Granada que esconde la famosa Harvard Esta universidad de la Ivy League presume de un archivo de primera calidad

Granada en una fotografía del archivo de la Biblioteca de la Universidad de Harvard.

Las fotografías antiguas de la ciudad de Granada siempre están circulando por la red social X (antes Twitter) gracias a la cuenta Granada Old Pics. Detrás de la misma está Francisco Ariza, un auténtico apasionado de la fotografía para quien navegar por archivos extranjeros es uno de sus pasatiempos favoritos. Así es, precisamente, como recientemente ha encontrado un álbum de finales del siglo XIX nada más y nada menos que en Harvard.

Os comparto este enlace de la Biblioteca de la Universidad de Harvard. Un álbum de fotografías de la #Granada de finales del XIX. Señan y González, Garzón, Camino... Las mejores fotografías antiguas de nuestra ciudad las suelo encontrar en archivos de bibliotecas extranjeras y… pic.twitter.com/RCiS75L5kI — Granada Old Pics (@granadaoldpics1) September 3, 2025

La biblioteca de esta famosa universidad miembro de la Ivy League cuenta con archivo de primera categoría, según este granadino, que recomienda disfrutar de las imágenes en pantalla grande. Aunque algunas son ya conocidas, otras son verdaderas sorpresas. Es el caso de una de la Torre de los Picos en la que aparece un señor posando o de otra en la que una mujer saca agua de un poco «en algún rincón de la Alhambra».

«En los archivos extranjeros suele haber mejores fotografías, mejor escaneadas. Este tiene fotos más conocidas, pero otras más extrañas»

«En los archivos extranjeros suele haber mejores fotografías, mejor escaneadas. En este caso, lo descubrí de rebote. Ya utilizo todas las técnicas posibles. Y di con esto. Tiene una calidad bastante buena. Hay fotos más conocidas, pero otras más extrañas. Pero la cuenta de X tiene potencial a la hora de localizar una fotografía con muy pocas referencias. Casi siempre damos con la respuesta», comparte Francisco.

Granada Old Pics acumula 10.000 seguidores y entre todos siguen las pistas. Así, se genera comunidad. Mientras unos tratan de averiguar en qué punto de la ciudad se tomó cierta instantánea, otros comparten más enlaces de archivos fotográficos que pueden resultar de interés para el resto de usuarios.

Encontrar imágenes de Granada en archivos de otros países es «muy común». En España, por ejemplo, la Biblioteca Nacional es «de obligada consulta», incluso el Ayuntamiento de Granada tiene un archivo «bastante bueno». Sin embargo, si se persiguen los inicios de la fotografía del siglo XIX, Francisco recuerda que los primeros en capturar fueron franceses, suecos, alemanes...

Parada obligatoria

En aquella época, «Granada era una parada obligatoria para todos ellos. Había que pasar por aquí», afirma Francisco. De ahí que las fotografías antiguas de la ciudad de la Alhambra abunden en archivos sobre todo del centro de Europa, como la Biblioteca Sueca o algunos en Francia y Alemania.

Para los que sientan curiosidad, Granada Old Pics recomienda sumergirse en la base de datos Europeana, que permite descubrir el patrimonio cultural europeo a base de clics. Otro de sus descubrimientos más recientes es el archivo de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. A través de la fotografía, Granada está presente en todo el mundo.

