La fortuna toca el Nevada Shopping con un cupón de 15 millones: «Al enterarme se me fue la cabeza»

Si la pasada semana estuvo en el Centro Comercial Nevada Shopping de Armilla y se paró en el puesto de la ONCE, justo en la ... escalera del aparcamiento que sube a Media Mark, revise monederos y bolsillos porque puede ser el agraciado con los 15 millones de euros del premio Extra de Verano de la ONCE, vendido en este punto. «Creo que el ganador tuvo que comprarlo entre el miércoles y el viernes 15 de agosto porque en esas fechas vendí el 90% de los cupones», explica el que hoy es el vendedor de la ONCE más famoso de España, Manuel Alfonso Vera. Además del mayor premio del Sorteo Extraordinario de verano de la ONCE de España, el cupón premiado con 15 millones, Manuel ha vendido otros nueve cupones de la serie premiados con 40.000 euros cada uno, por lo que ha repartido en total 15.360.000 euros.

Y está que no cabe en sí de alegría. Todavía no se puede creer que la fortuna haya elegido tocar con su varita el gran centro comercial granadino, donde la ONCE tiene un punto de venta desde la pasada Navidad por el que este sábado ha corrido el champán para celebrarlo.

Vera ha contado que estaba anoche tumbado en el sofá de su casa, después de llegar de trabajar, cuando le llamó el jefe de prensa de la ONCE, Luis Gressa, para darle la mejor de las noticias. Lo hizo desde un número que no conocía y tuvo que insistir dos veces para que cogiera el móvil. «Primero no me lo creía, pensé que estaban de broma y luego cuando fui consciente de que sí, que había vendido los 15 millones, se me fue la cabeza. Me puse muy nervioso y ya empezaron todas las llamadas, todos mis compañeros, todos mis jefes me llamaron para felicitarme... y así estuve en una nube hasta las tres de la mañana», ha relatado a los medios Manuel, que es granadino pero vive en Peligros desde hace 30 años.

Autobautizado como el «lotero brico», porque es muy aficionado al bricolage y antes del Nevada durante muchos años vendió cupones en el Brico Depot, Manuel había dado otros premios pero nunca algo tan grande.

Antes trabajó como administrativo y comercial y desde hace 23 años es vendedor de cupones de la ONCE, que le dio una oportundidad laboral porque tiene una discapacidad física a raíz de un accidente de parapente. «Sufrí una paraplejia temporal que me mantuvo seis meses ingresado sin sentir las piernas pero me salvé y volví a andar. Tiene que haber un Dios, el mismo que ha querido que hoy reparta este premio, ojalá que a gente necesitada», ha señalado emocionado el vendedor de cupones.

«La ONCE me dio la oportunidad de trabajar con ellos y no solo saco mi casa adelante, sino que además puedo ayudar otras personas que tienen más problemas que yo», ha apuntado

La única pista del afortunado es que tuvo que se un cliente que visitara la semana pasada el centro comercial, «porque el 90% de los cupones se vendieron entre el miércoles y el viernes, pero ni idea de quien puede ser, tengo muchos clientes de aquí de Armilla pero aquí viene a comprar gente de España entera que está de vacaciones por Granada».

Con toda probabilidad, los 15 millones de euros para el propietario de este único cupón vendido por Manuel son el premio más grande de la historia de la ONCE en Granada, aunque la directora de la organización, Carmen Aguilera, no podía confirmarlo. «Estamos felices de que la fortuna se quede en Granada y devuelva a los granadinos en millones nuestro agradecimiento por su confianza diaria», ha subrayado la directora de la ONCE, una organización que cuenta con 500 vendedores en la provincia. «Generamos oportunidades laborales, prestamos servicios y mejoramos la calidad de vida de muchas personas. Cualquier persona con una discapacidad mayor del 33% pueden optar a la venta de cupones después de formarse y les animamos a hacerlo», ha concluido.