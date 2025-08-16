Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manuel Vera ofrece una copa de cava a la directora de la ONCE en Granada, Carmen Aguilera.

La fortuna toca el Nevada Shopping con un cupón de 15 millones: «Al enterarme se me fue la cabeza»

El vendedor de la ONCE Manuel Vera celebra con la organización que el premio del Extra de Verano ha caído en Granada

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Sábado, 16 de agosto 2025, 13:33

Si la pasada semana estuvo en el Centro Comercial Nevada Shopping de Armilla y se paró en el puesto de la ONCE, justo en la ... escalera del aparcamiento que sube a Media Mark, revise monederos y bolsillos porque puede ser el agraciado con los 15 millones de euros del premio Extra de Verano de la ONCE, vendido en este punto. «Creo que el ganador tuvo que comprarlo entre el miércoles y el viernes 15 de agosto porque en esas fechas vendí el 90% de los cupones», explica el que hoy es el vendedor de la ONCE más famoso de España, Manuel Alfonso Vera. Además del mayor premio del Sorteo Extraordinario de verano de la ONCE de España, el cupón premiado con 15 millones, Manuel ha vendido otros nueve cupones de la serie premiados con 40.000 euros cada uno, por lo que ha repartido en total 15.360.000 euros.

