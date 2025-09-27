La fortaleza de juguete de los niños calahorreños

La Calahorra siempre ha estado vinculada al castillo con un cordón umbilical y emocional que desde el mes de julio es aún más fuerte. Durante ... muchos años fue una lucha local conseguir las llaves de la fortaleza, abrirla más días a los visitantes, retocar el paso de los años en sus paredes. Alejandro Ramírez (catorce años alcalde del municipio calahorreño) se mueve por el palacio con los ojos cerrados. Se lo sabe palmo a palmo.

Cuando eran niños, cuando todavía no estaba la normativa como estaba -el castillo es BIC- jugaban y correteaban intramuros. Lo prohibido era lo más goloso. «Nos decían que no subiésemos a las torres y era justo donde nos poníamos a jugar», recuerda con mucho cariño.

Las torres se las conoce al dedillo. Sabe sus orientaciones y cuál es el par desde el que se observan las casas del pueblo, que tienen piedras para que no se vuelen los tejados. Desde lo alto de la fortaleza uno se siente que controla con la vista los puntos cardinales de esa tierra extensa, poco poblada, color amarillo otoño, ahora.

Pasadizos con secretos

Para el alcalde «es un sueño» que esta joya pueda ser de la Diputación. Empuja las puertas con prudencia para ver qué pasadizos se pueden recorrer. Sabe dónde encender la luz del móvil para afianzar los pasos.

Cuenta el alcalde que el Duque del Infantado quiso un día visitar su castillo y que la llave la tenía el cura de Alquife. Se enfadó y mandó al herrero de La Calahorra hacer una nueva llave para poder visitar sus dependencias. «A partir de ahí, de Ángel Tribaldos, el herrero, el castillo ha sido cuidado por esta familia del pueblo. De hecho, la biznieta, Nerea, ha sido la persona que lo ha estado enseñando hasta ahora», explica el regidor calahorreño.

Es vínculo, estos lazos familiares, se verán ahora reforzados ya que el castillo de La Calahorra, escenario de películas, es del pueblo, para el pueblo y para el resto de granadinos.