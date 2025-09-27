Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alejandro Ramírez, alcalde de La Calahorra, en la colina del castillo.

Alejandro Ramírez, alcalde de La Calahorra, en la colina del castillo. Pepe Marín

La fortaleza de juguete de los niños calahorreños

El alcalde de La Calahorra recuerda anécdotas del castillo y celebra que al fin sea del pueblo (y de todos los granadinos)

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:37

La Calahorra siempre ha estado vinculada al castillo con un cordón umbilical y emocional que desde el mes de julio es aún más fuerte. Durante ... muchos años fue una lucha local conseguir las llaves de la fortaleza, abrirla más días a los visitantes, retocar el paso de los años en sus paredes. Alejandro Ramírez (catorce años alcalde del municipio calahorreño) se mueve por el palacio con los ojos cerrados. Se lo sabe palmo a palmo.

