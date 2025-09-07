Una forma diferente y sin exámenes de estudiar Teología y profundizar en la fe

María Dolores Martínez Domingo, 7 de septiembre 2025, 11:25 Comenta Compartir

El próximo martes se presenta en la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias (18:00 horas), el nuevo curso 2025/26 de Formación Teológica y Pastoral 'San Gregorio de Elvira', centro de estudio dependiente de Instituto Lumen Gentium de la Archidiócesis de Granada. Una forma diferente, amena y sin exámenes de estudiar Teología y profundizar en la fe. El párroco del templo patronal y director de la escuela desde sus inicios, Blas Gordo Jiménez, explica que se trata de una oferta de la Iglesia Diocesana de Granada que inició don Antonio Cañizares y lleva funcionando desde 2002». La idea es poder ofrecer un espacio donde «quien no cree, pueda encontrar una respuesta, además de ser un ámbito de formación para crecer en la fe, entender lo que es la Iglesia e iniciarse en la experiencia cristiana de las comunidades en las que se mueve». Es decir, parroquias, movimientos, hermandades, comunidades religiosas…»para encontrar ese punto de unidad y comunión dentro de la diversidad tan rica que tiene la Iglesia de Granada.

Para ello, se hace un recorrido de tres años (el trienio básico), todos los martes en el Colegio Virgen de Gracia, de 18:00 a 20:00 horas. Tras la oración comunitaria con la que se abre cada sesión, se inician las clases. Todas ellas están centradas «en cuestiones básicas de la vida de la fe desde una perspectiva teológica y pastoral». A partir del 7 de octubre, las asignaturas que se impartirán dentro del trienio serán Antropología teológica, Cristología, Mariología, Eclesiología, Introducción al Nuevo Testamento y El anuncio como especialidad. Al frente de ellas, los sacerdotes Carlos del Río, Serafín Béjar, Antonio Jesús Pérez, José Carlos Isla, Blas Gordo y la misionera de Verbum Dei Belén Azorín. Algunos de ellos, son auténticos «trendig topic» y su presencia es demandada cada año por los propios alumnos por su forma tan particular de enganchar al auditorio.

Para los alumnos que han completado ya este trienio básico, las materias seleccionadas para los dos monográficos del curso son 'Introducción al profetismo bíblico', a cargo del decano de la Facultad de Teología de Granada, Ignacio Rojas Gálvez, y 'Estilo de la pastoral agustiniana' por el sacerdote agustino Ángel Antonio García Cuadrado.

Se trata de una forma mucho más amena y accesible de estudiar Teología sin el rigor, la amplitud y la exigencia de las carreras de Teología o Ciencias Religiosas. De hecho, no hace falta examinarse ni demostrar conocimientos, al estilo de «una experiencia mucho más catequética». Para ello, se hace una experiencia vital en la oración, en las convivencias trimestrales y en la fiesta del envío de final de curso para todos aquellos que se «gradúan». En ellas tienen mucho éxito también las delicias gastronómicas preparadas y compartidas por todos los alumnos como una manera de estrechar lazos.

En cuanto al perfil de estos alumnos, podemos encontrar a personas que han terminado su etapa laboral y disponen de más tiempo para formarse, gente procedente de distintas comunidades y parroquias de la provincia que «quieren resetearse en conocimientos básicos» e, incluso, consagradas. La asignatura pendiente es captar a universitarios y jóvenes a partir de los 18 años (edad mínima) porque «están más amarrados a sus estudios y hay menos respuesta por parte de ellos».

La escuela no podría entenderse sin otras dos figuras clave: su secretario, José Gómez Medina, y Elena Carayol García, encargada de la organización y atención a todos los alumnos. En el caso del entrañable Pepe confluye la triple condición de ser uno de los alumnos pioneros en 2002, profesor de Filosofía y responsable desde 2006 de recepcionar todas las matriculaciones. Su coste, 40 euros por curso. El pasado año «inscribimos a 90 alumnos entre el trienio formativo y los monográficos». Una cifra de la que hay que felicitarse, habida cuenta que en «2002 comenzaron 70 alumnos y el alumnado se ha incrementado y mantenido con el tiempo». Pepe siente el respaldo de los responsables y el cariño de los alumnos. Y así seguirá, mientras la Diócesis de Granada confíe en él. Se ha convertido en parte de su vida y por ello, afronta cada tarde del curso «alegre y contento porque todos compartimos las mismas inquietudes y objetivos».

Elena Carayol llegó a la escuela en 2012, buscando un espacio formativo «que me ofreciese fundamentos para la fe, conocimientos sobre la Biblia y que me ayudase en mi tarea como catequista». En ella encontró mucho más, «formación y un espacio de comunión entre personas de diferentes parroquias y realidades eclesiales, por eso aquí permanezco agradecida y encantada». La escuela afronta con esperanza e ilusión un nuevo curso pastoral, « es todo un regalo que participe tanta gente y un buen momento para descubrir iniciativas que nos ayuden a crecer en la fe y vivirla con alegría». En la Escuela «recibimos una formación imprescindible para dar esperanza a los hombres y mujeres de hoy, cimiento necesario para dar testimonio del encuentro que se ha tenido con el Dios de la vida». Nos invita «a conocer la escuela en el Colegio Virgen de Gracia, al que agradece su colaboración y acogida. También, «a nuestro obispo, don José Mª Gil Tamayo, a Francisco Fernández Adarve, director del Instituto, al profesorado y a la diócesis por sostener esta iniciativa de formación teológica y pastoral».