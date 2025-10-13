Fomento toma medidas en el tramo de la A-395 donde murió un niño hace medio año

La tragedia debía suponer un antes y un después en la seguridad de la carretera; extremar la seguridad era necesario para evitar más muertes. La ... Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía ha tomado medidas en el tramo de la A-395 donde un niño de 4 años murió hace medio año en un accidente de tráfico. En concreto, se ha pintado una doble línea continúa; se han colocado reflectores blancos en los kilómetros 5 y 6, los situados inmediatamente después de los túneles del Serrallo, en dirección a Sierra Nevada; e hitos cilíndricos en las proximidades. Una medida que pretende hacer aún más visible para los conductores la prohibición de adelantar en ese tramo.

Los conductores que circulan por el túnel se colocan a la derecha, dirección a la sierra, a la altura de Cenes de la Vega. Realizan una curva que desemboca en la carretera. A lo largo de un par de kilómetros, el 5 y el 6, la línea continua es ahora doble.

Y es que el tramo inicial de la A-395 discurre en doble sentido, pero los coches que desembocan del túnel desde la autovía y ponen rumbo a Sierra Nevada a veces no se dan cuenta y se colocan en el carril izquierdo. Por ello, Fomento también colocará más carteles para recordar el doble sentido. Además, los adelantamientos o el exceso de velocidad también han jugado malas pasadas. De igual forma, un cruce problemático en el kilómetro 6 ha dejado también alguna incidencia.

El caso más impactante fue el del niño de 4 años, después de una colisión frontal entre dos vehículos. Ocurrió el pasado lunes, 7 de abril, en el kilómetro 5. El menor sufrió una parada cardiorrespiratoria por la que tuvo que ser reanimado en varias ocasiones, sin éxito. Eran las 8.40 horas, así que probablemente se dirigía junto a su padre al colegio en el que estudiaba el menor, el Colegio Escolapios Granada Genil-Dulce Nombre de María. El progenitor y el conductor del otro coche, que circulaba en dirección a Sierra Nevada, también resultaron heridos. Uno de los coches siniestrados quedó completamente fuera de la vía como consecuencia del alcance.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía movilizó a Bomberos Granada, Guardia Civil, Policía Local de Cenes de la Vega y los servicios sanitarios. De igual forma, un retén de Bomberos de la Diputación de Granada se encontró con el accidente y participaron, en colaboración con Bomberos Granada, en las tareas de rescate.

Los efectivos de la Diputación trataron de reanimar al niño, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, con asistencia de algunos agentes de la Policía Local de Cenes. Por su parte, el resto de efectivos rescataron y excarcelaron de los vehículos a los dos heridos. El 061 movilizó una UVI móvil, una ambulancia y un helicóptero para atender a los heridos sobre las 9.30 horas de la mañana y certificó la muerte del pequeño.

Petición de mejoras

La noticia causó un gran pesar en la comunidad educativa y la sociedad granadina en general. Los vecinos de la zona y los ayuntamientos de Cenes de la Vega y Pinos Genil exigieron entonces mejoras a las administraciones competentes en la seguridad para que se evitaran situaciones similares en el futuro. Junto a la N-340 y la A-348, la carretera de Sierra Nevada es una de las vías de mayor mortandad, especialmente para motoristas.

Además, cada vez que se produce un accidente la vía colapsa. Hay que cortar la circulación y el tráfico es espeso en la carretera de Cenes de la Vega. Ocurrió cuando falleció el niño. Aquel suceso provocó largas retenciones en la zona de los túneles y la carretera nacional, por lo que la Guardia Civil cortó la circulación en ambos sentidos de la vía, desviando el tráfico de la A-395 hasta Cenes de la Vega.