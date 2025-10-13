Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Kilómetro 5 de la A-395, donde hace medio año perdió la vida un niño en un accidente de tráfico. Ariel C. Rojas

Fomento toma medidas en el tramo de la A-395 donde murió un niño hace medio año

Pintan una doble línea continúa y colocan reflectores blancos a la salida de los túneles del Serrallo, donde se han producido varios accidentes

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:51

La tragedia debía suponer un antes y un después en la seguridad de la carretera; extremar la seguridad era necesario para evitar más muertes. La ... Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía ha tomado medidas en el tramo de la A-395 donde un niño de 4 años murió hace medio año en un accidente de tráfico. En concreto, se ha pintado una doble línea continúa; se han colocado reflectores blancos en los kilómetros 5 y 6, los situados inmediatamente después de los túneles del Serrallo, en dirección a Sierra Nevada; e hitos cilíndricos en las proximidades. Una medida que pretende hacer aún más visible para los conductores la prohibición de adelantar en ese tramo.

