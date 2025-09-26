Fomento renovará el firme de la carretera entre Otura y La Malahá La consejera Rocío Díaz ha anunciado una inversión de 1,5 millones en el arreglo de cuatro kilómetros de vía

Mercedes Navarrete Granada Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:07 | Actualizado 16:33h. Comenta Compartir

La Junta de Andalucía acometerá nuevas mejoras en el acceso a la Ciudad Industrial, Tecnológica y Área de Innovación de Escúzar (CITAI). La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha informado de que antes de final de año se renovará el firme de la carretera entre Otura y La Malahá (A-385), que ha sufrido un mayor desgaste debido al aumento del tráfico pesado de entrada al parque.

Rocío Díaz ha hecho estas declaraciones antes de la entrega de los premios CITAI, que en esta segunda edición ha recaído en la figura del vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada, Enrique Herrera. La titular de Fomento ha concretado que se actuará en cuatro kilómetros de esta carretera desde la Circunvalación en sentido La Malahá, con una inversión de 1,5 millones de euros.

«Citai se ha consolidado en muy poco tiempo en un eje industrial y logístico estratégico para Granada, de la mano de empresas e instituciones, y cuenta con el compromiso de este Gobierno andaluz», ha manifestado Rocío Díaz, que ha insistido en el trabajo continuo de mejora de las comunicaciones. En ese sentido, ha informado de que, además de la renovación del firme de esta carretera, la Consejería de Fomento sigue trabajando en la redacción del proyecto de la nueva conexión entre la segunda circunvalación de Granada con Citai, cuyo anteproyecto está previsto que se someta a información pública en los próximos meses.

La Junta de Andalucía da continuidad a los trabajos realizados en los últimos años para adecuar las conexiones por carretera a la nueva realidad de este enclave. Hace un año que se culminaron las obras de ensanche y mejora de la seguridad vial de la A-338, con una inversión cercana a los tres millones de euros. Anteriormente, ya se destinó medio millón más en el refuerzo del firme en un tramo de tres kilómetros de la carretera A-338 que discurre por el interior del parque y que había sufrido un importante desgaste.

Por otra parte, Rocío Díaz ha resaltado la importancia de los premios CITAI, que «reconocen la excelencia, el compromiso y la apuesta decidida por la innovación en Granada». En ese sentido, ha señalado que la elección de Enrique Herrera ha sido «todo un acierto». «Es una eminencia a nivel mundial en Inteligencia Artificial (IA) y uno de los artífices de la llegada a Escúzar del acelerador de partículas, un proyecto clave que cuenta con el respaldo del Gobierno de Juanma Moreno, y sitúa a nuestra provincia y a Andalucía en la élite científica», ha manifestado