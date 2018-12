Fomento abre cinco investigaciones en el aeropuerto de Granada por 180 reclamaciones Pasajeros en la zona de salidas del aeropuerto de Granada-Jaén. / IDEAL La Agencia Estatal de Seguridad Aérea realizó una visita a Granada por el gran aumento de las quejas durante este año DIEGO QUERO Granada Miércoles, 5 diciembre 2018, 21:26

El aeropuerto de Granada-Jaén Federico García Lorca cerrará el año 2018 con unas cifras difíciles de batir. A principios del pasado mes de noviembre llegó a las instalaciones granadinas el pasajero un millón, una cifra redonda que no se alcanzaba desde 2009. El número de pasajeros ha aumentado considerablemente en este año por la creación o recuperación de rutas atractivas para los que llegan y para los que quieren viajar desde aquí.

Pero un elevado número de trayectos también suele acarrear un número mayor de problemas; sobre todo en forma de retrasos o cancelaciones. Entre los pasajeros afectados hay algunos que se acogen a la asistencia que la compañía está obligada a prestarles (asistencia, transporte alternativo a destino final y compensación económica según la distancia del vuelo) y los que, no contentos con la solución, reclaman a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) por las distintas incidencias que hayan podido sufrir a la hora de viajar.

250 vuelos con salida o llegada a Granada sufrieron cancelaciones o retrasos entre junio y septiembre. 26.000 pasajeros se vieron afectados por los retrasos o cancelaciones registradas en los meses de verano.

Según reconocen fuentes de la propia agencia, este año en el aeropuerto de Granada ha habido un «aumento significativo» de este tipo de reclamaciones, sobre todo si se comparan este verano con el anterior. Hay que recordar que la época estival fue especialmente problemática en el aeródromo granadino, con la cancelación o retraso de 250 vuelos con salida o llegada en Granada desde junio hasta final del mes de septiembre, afectando a más de 26.000 pasajeros, una cifra nada desdeñable.

El aumento de estas reclamaciones pasan a formar parte del registro de la AESA, y eso es lo que ha motivado que este organismo haya abierto cinco investigaciones relacionadas con el aeropuerto de Granada. Estos trámites, que se encuadran dentro del ámbito de los derechos de los pasajeros, se abrieron en octubre de 2018 a raíz de una inspección física que realizaron técnicos de la AESA al aeródromo granadino.

Derechos de los pasajeros

Fue la propia agencia la que decidió realizar una visita para verificar que se estaban cumpliendo los derechos de los pasajeros que habían sufrido cualquier tipo de incidencia. Y es que en AESA han recopilado 180 reclamaciones entre enero y septiembre de este año con destino u origen Granada. Una cifra se hizo pública a raíz de la respuesta del Gobierno a una pregunta en el Congreso de los Diputados formulada por la diputada de Unidos Podemos por Granada, Ana Terrón, sobre los retrasos en el aeropuerto de Granada. En su escrito, fechado el 23 de agosto, la diputada granadina pedía al Gobierno «estudiar la situación de constante incidencia en el aeropuerto de Granada-Jaén Federico García Lorca». Además, preguntaba qué medidas pensaba adoptar el Gobierno en esta situación.

A pesar de que las inspecciones que se realizaron en octubre fueron en el aeropuerto de Granada y que las investigaciones se han abierto en este aeródromo, el aeródromo no tiene ninguna responsabilidad en estos casos. Fuentes de la AESA explicaron que la normativa de los derechos de los pasajeros establece obligaciones para las compañías aéreas, no para los aeropuertos, con lo cual, la agencia no puede tomar medidas contra el aeropuerto de Granada. En cuanto a las compañías, casi todas las que operan en Granada son las protagonistas de las reclamaciones de los usuarios, sólo se salva Iberia. Vueling, Air Nostrum, Easyjet, Air Europa y British Airways se reparten las 180 reclamaciones de un total de 92 vuelos. Y la AESA no es el único colectivo al que tienen que atender. Desde Facua Granada subrayan que en lo que va de año han recibido unas 200 consultas referentes a problemas con vuelos en Granada, lo que ha terminado en unas 30 reclamaciones.