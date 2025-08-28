El folleto de las fiestas de Chauchina genera polémica entre los vecinos El Ayuntamiento del municipio ha cambiado el libro del programa por un tríptico, algo criticado por algunos y defendido por otros

Esther Guerrero Jueves, 28 de agosto 2025, 12:46 | Actualizado 13:03h.

Del 4 al 7 de septiembre se celebran las fiestas del municipio granadino de Chauchina. Como cada año, y al igual que en muchos otros pueblos de la provincia, con unos días de antelación llega a las casas de los residentes del lugar un pequeño libro que informa del programa que se realizará con motivo de las fiestas.

Sin embargo, este año el Ayuntamiento ha decidido cambiar el librillo informativo por un tríptico, algo que ha generado polémica entre los chauchineros en redes sociales. Algunos ciudadanos han denominado este acto como «vergonzoso», por haber reducido la paginación de un libro más amplio a un tríptico (un folio doblado en tres).

La explicación del Ayuntamiento

Por su lado, el Ayuntamiento ha realizado un comunicado para justificar el porqué de este cambio en la tradición. En este escrito, facilitado a los residentes del municipio a través de Facebook y otras redes, han aclarado que el libro completo se encuentra disponible de forma difital en la web del Consistorio, pero que, para ahorrar costes, solo se ha impreso un tríptico de resumen.

«Hemos procedido al reparto de un tríptico informativo con la programación pensando especialmente en aquellas personas que no utilizan las redes sociales, en especial nuestros mayores, así como quienes no tiene facilidad para acceder a ellas», han justificado.

Por otro lado, han aclarado los beneficios y objetivos detrás de este cambio. «Esta medida no solo ha supuesto el ahorro de 6.000 euros, que se destinarán a regalos para repartir en todas las actividades de las fiestas, sino que también contribuye a la sostenibilidad, evitando el consumo innecesario de papel y la deforestación».

No todo han sido críticas, ya que algunos ciudadanos han manifestado su apoyo a este cambio que ha realizado el Ayuntamiento para «mejorar la experiencia de todos en nuestras fiestas». «Muy bien hecho», comenta una mujer en la publicación subida comunicando esta decisión.

