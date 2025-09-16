Flores para la Madre de los granadinos

Más de doce horas de flores y de solidaridad se derramaron ayer en Granada gracias a la devoción a nuestra Patrona. El pasado año fueron ... cinco mil setecientos euros de ofrenda solidaria y «esperamos superar esa cifra que la Virgen todo lo puede» y hay que «atender muchas necesidades de las más de quinientas familias que atiende la Fundación Amparo de Granada, coordinada por la hermandad sacramental de la Patrona granadina». Así lo recordaba ayer el hermano mayor, Antonio González.

Desde las diez y media ya comenzaron a llegar las primeras ofrendas a la Virgen en ramos de flores. Ya el pasado año se hizo así «y me parece muy bien porque por la tarde estoy trabajando y no puedo venir», contó a nuestro diario José Manuel, un empleado de empresa de transportes que tenía turno de tarde. Ángel Luis Vázquez ya estaba desde un buen rato antes dispuesto para recoger las primeras ofrendas. La imagen de la Virgen se había dispuesto desde la noche anterior en el crucero del templo patronal esperando el momento de apertura de las puertas para situar a la Virgen en la misma puerta de acceso a la parroquia por la que a diario pasan decenas de granadinos para orar, pedir o agradecer a la Virgen sus momentos más personales.

Ampliar El arzobispo, la alcaldesa, el hermano mayor y otras autoridades. Pepe Marín

La ofrenda oficial comenzó a las cinco y media pero desde buen rato antes ya había a la altura de la entrada al patio de la sacristía buen número de devotos de la Virgen esperando el comienzo. «No es que quiera ser el primero pero es que tengo que estar en casa pronto porque tengo a mis padres muy mayores», confesó María José. Estaba acompañado de su hijo, Pepe, de corta edad al que pudimos escucharle un «¡viva¡» apenas sonó el primer vítor a la Virgen. Detrás comenzaban a llegar más y más ramos de flores, algunos comprados en la misma placeta del Embovedado, junto a la Fuente de las Batallas donde se vendían a todos precios. «Los tenemos de cinco y siete euros y luego ya lo que quieran que le preparemos, pero principalmente son claveles, gerberas y margaritas», nos contaba Carlos, uno de los miembros de una de las hermandades que dispusieron de ofrecer los ramos para que los granadinos pudieran escoger. «La flor está muy cara», contaban en otro de la veintena de puestos habilitados junto a la Fuente de las Batallas.

Olores de otoño

El día de la Virgen parte septiembre en dos anunciando, a pesar de las altas temperaturas que se alcanzaron ayer con máxima de hasta treinta y seis grados, la salida del último domingo de septiembre. Con esta jornada se llega a los días más importantes en torno a la devoción a la Virgen de las Angustias con el comienzo de la novena del día 18, jueves, y las vísperas del último domingo de septiembre con la tradicional participación de miles de granadinos en el entorno de la basílica y su salida procesional.

Ampliar Petalá del helicóptero de la base aérea que se estrenó en la ofrenda. Pepe Marín

«Para que la paz, la concordia y el entendimiento habiten en nosotros», palabras del arzobispo dirigidas a la Patrona en el inicio de la ofrenda. El prelado estuvo acompañado en la tribuna de oficiales por la alcaldesa, Marifrán Carazo, y los representantes de los distintos estamentos públicos y militares, entre otros el teniente general jefe del Madoc, José Manuel de la Esperanza, y, por última vez, Miguel Durán, coronel jefe de la Base Aérea de Armilla que será sustituido el próximo jueves al frente de esta responsabilidad. Estuvo muy pendiente de los dos pases del helicóptero H-135 que se estrenaba en la ofrenda. «Es más pequeño y aunque teníamos permiso para arrojarlas nosotros, se ha visto la imposibilidad de que entre tanta gente en el helicóptero», relató el decano de palieros a IDEAL, que son los que habitualmente preparan los cuatro sacos de flores que fueron deshojados el domingo en una de las huertas de la vega. En la aeronave estaban el piloto, el copiloto y el mecánico. Ellos mismos se encargaron de descargar las flores sobre la basílica.

En la tribuna estaban también representaciones autonómicas con el delegado Antonio Granados, junto al presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, y miembros de la hermandad de la Virgen. No faltó la espectacular ofrenda de los bomberos granadinos ya presentes siempre desde el primer año subiendo hasta el cuerpo central de la basílica para dejar su ofrenda, o la Policía Local con su uniformidad y protocolo tradicional, junto a la Policía Nacional y el Cuerpo de Emergencia 061 y 112.

Una ofrenda imparable que cada año hace participar a más y más granadinos llegados desde muchos puntos de la provincia e incluso desde otras, que a pesar de la lejanía y la jornada laboral, concilia muchas manos para la organización, seguridad, protocolo y participación que hace del día 15 de septiembre la despedida del otoño y la antesala de recepción de la esperada nueva estación otoñal.