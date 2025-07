La fiscalía recibe el informe de la secretaria de Láchar

La fiscalía tiene ya en su poder el informe elaborado por la secretaria-interventora del Ayuntamiento de Láchar, en el que la funcionaria pública alerta ... de que la regidora habría cometido presuntamente falsedad de documento oficial, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho y tráfico de influencias.

El pleno de urgencia convocado el pasado miércoles para someter a votación entre los concejales si llevar este documento a Fiscalía Provincial de Granada no se pudo celebrar porque no asistió ningún miembro del equipo de gobierno. La secretaria interventora levantó la sesión a las 10.30 horas, pasados treinta minutos de la hora fijada para el comienzo y aseguró que, al no celebrarse el pleno, «derivarían las consecuencias legales oportunas».

La secretaria dejó claro en el documento emitido -en poder de este medio- que aquellos miembros de la corporación que se abstuviesen o votasen en contra «podrían incurrir en responsabilidad», ya que «deben velar por la integridad del patrimonio y las arcas municipales», «no siendo causa de abstención pertenecer a un mismo Grupo Político». La primer edil no podía participar al estar directamente afectada.

Justificación

El equipo de gobierno de Láchar argumentó, por su parte, que el pleno extraordinario era «precipitado» e «innecesario». La regidora, Elisabeth Barnés, denunció en un comunicado que era «víctima de una campaña de desinformación que se ha intensificado en las últimas horas». Elisabeth Barnés aseguró que se está utilizando «toda la maquinaria de mentiras, incoherencias y tergiversaciones» y ha denunciado ataques personales, improperios, amenazas y difamaciones, tanto por parte de miembros del PSOE como de sus allegados, con la intención de atacar al actual gobierno municipal y desestabilizarlo.

Desde el Partido Socialista de Láchar, calificaron de «excusas» lo transmitido por Elisabeth Barnés y, no descartaron denunciar ellos mismos el informe ante la fiscalía si la secretaria no lo hacía. También condenaron el ataque a los trabajadores del área de Secretaría-Intervención y a los demás profesionales.