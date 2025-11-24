La Fiscalía tendrá un plazo de hasta 18 meses para dejar el Banco de España

El edificio del Banco de España cambiará de propietario antes de que acabe el año. La Diputación provincial comprará el inmueble a la Junta de ... Andalucía por 9,2 millones, una operación que se realizará en estos días. Para empezar, la Junta autorizará este martes a través del consejo de Gobierno la enajenación de este espacio.

La Junta ha establecido también el plazo que tendrán tanto la Fiscalía Superior de Andalucía como la Fiscalía Provincial de Granada para dejar el edificio, ya que actualmente es sede de estos organismos judiciales.

Con este acuerdo se reserva el uso del edificio para ambas secciones de la Fiscalía por un plazo de doce meses, prorrogable a otros seis más, por lo que en total, los profesionales que están adscritos a estos servicios judiciales tendrán que dejar las instalaciones en un plazo máximo de 18 meses. De esta manera, la Consejería de Justicia tendrá tiempo para trasladar las dependencias judiciales, dentro de la reestructuración global que realizará en Granada.

La Fiscalía Superior de Andalucía se trasladará a la Real Chancillería junto al Tribunal Superior de Justicia Andalucía (TSJA), y de la Fiscalía Provincial de Granada, que se ubicará en El Cubo, en la futura Ciudad de la Justicia, según los planes de la Consejería de Justicia.

Dentro de estos planes de reordenar la Justicia en Granada, la Junta cuenta con el ingreso de la venta del Banco de España que destinará a las nuevas sedes judiciales.

Espacio cultural

La Diputación aumentará, con esta compra, su patrimonio y creará un gran contenedor cultural además de reubicar las oficina del servicio provincial tributario.

La Junta tiene la necesidad de mantener la sede judicial en el edificio hasta completar los traslados que tiene planeados. Para ello, el gobierno andaluz conservará el uso exclusivo del acceso principal por la fachada de Gran Vía, imprescindible para el funcionamiento de estos servicios. El acuerdo establece una compensación económica si estos órganos judiciales no abandonasen el Banco de España en el tiempo establecido.

El Banco de España será un espacio cultural de la Diputación en el que realizar conciertos y mostrar exposiciones con diferentes temáticas. Además, tendrá un espacio museístico fijo que, aunque todavía está por definir, estará dedicado a granadinos ilustres. En concreto, se podría utilizar el gran espacio que constituyen los ocho grandes pisos en los que vivía el personal del Banco de España. En realidad, el edificio es grande y el servicio tributario provincial empleará solo el 15% del inmueble. El resto, será cultural.

El museo estará dedicado a personajes ilustres como Cristóbal Colón, que firmó aquí las capitulaciones; Mariana Pineda; Francisco Javier de Burgos, el doctor Olóriz, Emperatriz Eugenia o Federico García Lorca. Se reconocerán profesionales o artistas que no tienen su espacio para conocer su historia o para profundizar en los de más relumbrón. La idea es que sea un museo moderno, en el que, con la inteligencia artificial, se puedan adquirir los conocimientos y, sobre todo, vivir experiencias inmersivas.