Edificio del Banco de España que pasará de la Junta a la Diputación. Ideal

La Fiscalía tendrá un plazo de hasta 18 meses para dejar el Banco de España

La Junta de Andalucía formaliza la venta del inmueble a la Diputación por 9,2 millones de euros, algo que quedará cerrado antes de final de año

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:57

Comenta

El edificio del Banco de España cambiará de propietario antes de que acabe el año. La Diputación provincial comprará el inmueble a la Junta de ... Andalucía por 9,2 millones, una operación que se realizará en estos días. Para empezar, la Junta autorizará este martes a través del consejo de Gobierno la enajenación de este espacio.

