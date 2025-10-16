La fiscal Superior de Andalucía señala un «fuerte descenso» de los delitos sexuales y de la violencia machista cometidos por menores Ana Tárrago ha manifestado en el Parlamento andaluz que «el narcotráfico es otra de las preocupaciones de la Fiscalía por los efectos en la criminalidad que esta teniendo al presentar ya un panorama bastante peligroso y considero necesaria una actuación más contundente por parte del Estado para evitar un mayor incremento»

La fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ha señalado este miércoles en la presentación de la Memoria de esta institución en el Parlamento de Andalucía que el año 2024 los delitos cometidos por los menores contra la libertad sexual han descendido un 41% y los de violencia de género un 62%.

Asimismo, contra la libertad sexual se abrieron 244 expedientes, 206 por agresión sexual y 34 por abuso sexual, unas cifras que se alejan a las registradas en el año 2022 que alcanzaron un total de 413, y en 2019 fueron 330 los casos registrados. En violencia de género, se ha producido algo similar, se ha registrado una reducción de menores con expedientes de 120 a 45 casos. «Una tendencia que esperamos --ha expresado-- que se mantenga en los próximos ejercicios con nuevos descensos».

Del mismo modo, también se aprecia una tendencia descendente considerable en las diligencias preliminares abiertas a menores, son 10.933, una bajada de 2.249, representa un 17% menos. Mientras que en los expedientes de reforma son 4.264, un elevado aumento de 1.869 expedientes más. La violencia doméstica de los menores ha registrado 1.059 expedientes con una subida de 47 casos más.

Sin embargo, los expedientes por homicidios se sitúan en 24, uno más y es una alerta para Ministerio Público por el alto grado de violencia que conlleva este delito.

Actúan como factores criminógenos, el consumo de estupefacientes, el absentismo escolar, el uso indiscriminado de las nuevas tecnologías, el uso de material pornográfico y ciertas alteraciones mentales en los menores.

Narcotráfico

Tárrago ha manifestado en el Parlamento que «el narcotráfico es otra de las preocupaciones de la Fiscalía por los efectos en la criminalidad que esta teniendo al presentar ya un panorama bastante peligroso y considero necesaria una actuación más contundente por parte del Estado para evitar un mayor incremento».

Es un narcotráfico transnacional que genera una espiral de violencia entre bandas por el control del territorio con el uso de armas, asesinatos, secuestros, tráfico de la inmigración ilegal o la trata de personas además de los enfrentamientos de gran calado de violencia con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Este año además del cultivo de marihuana y el tráfico de hachís a la Fiscalía le preocupada una mayor entrada de cocaína hacia Europa por las costas andaluzas y de los puertos de Algeciras y Málaga tras el refuerzo de vigilancia en los puertos de Roterdam y Amberes y las elevadas cantidades de aprehensiones de cocaína indican que se están utilizando las mismas rutas que las de tráfico de hachís.

Tárrago ha insistido que «un año más en esta Memoria solicitamos elevar las penas del Código Penal para los delitos de logística como el abastecimiento de gasolina a las narcolanchas y los enganches ilegales». La Fiscalía continúa intensificando las investigaciones de blanqueo de dinero para debilitar a las organizaciones criminales.

«La lucha contra el narcotráfico --ha manifestado la fiscal Superior-- no es suficiente con la persecución de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de la Justicia penal, debe haber una respuesta social unánime de tolerancia cero pero también en la adopción de medidas especiales y programas transversales desde las distintas instituciones».

La Memoria de la Fiscalía de Andalucía Ceuta y Melilla, correspondiente al año 2024, ha registrado como gestión procesal 340.478 diligencias previas, un 10'5% menos, que sería un porcentaje menor al haberse detectado problemas de registro con la nueva aplicación Adriano en las provincias con mayor población como Málaga y en menor media en Sevilla.

Tárrago ha valorado esta cifra elevada para los recursos materiales y de personal que cuenta Andalucía para alcanzar cuotas de eficacia y apuesta por ampliar las medias extrajudiciales de mediación y acuerdos para evitar los juicios. Sin embargo, la carga de trabajo real de la Fiscalía ha aumentado al anotarse un 8% más en los procedimientos penales, son 8.298 más.

Los delitos contra la seguridad vial y contra el patrimonio son las modalidades con presencia en las sentencias condenatorias al igual que en años anteriores y siguen subiendo las estafas a través de medios telemáticos. La conducción sin carnet de conducir, en un alto porcentaje reincidentes, y bajo los efectos del consumo de alcohol y estupefacientes las causas más numerosas.

Además de los hurtos y robos, comienza a apreciarse por su carácter violento los robos en grandes superficies y centros comerciales Se está produciendo la consolidación de nuevas formas delictivas como las agresiones, abusos sexuales y los fallecimientos violentos tentativas y lesiones.

Málaga es la que refleja una cifra desproporcionada comparada con el año anterior en fallecimientos en todas su formas, son 156 procedimientos incoados frente a los 72 del año anterior, o la Fiscalía de Área de Marbella 38 procedimientos, 16 más que en 2023, con un aumento del porcentaje ligado a los ajustes de cuentas del narcotráfico.

Agresiones a sanitarios y Violencia en la Mujer

En cuanto a las agresiones a sanitarios, Granada la cuarta provincia a nivel nacional con más índice de estos delitos al asumir una mayor aptitud para denunciarlo ante cualquier tipo de violencia ejercida por los pacientes o familiares.

En Violencia en la Mujer se ha registrado un 53% de asuntos más con 56.862, siendo uno de cada seis de carácter civil, una especialidad con una gran carga de trabajo que acaba de asumir nuevas competencias en lo delitos relacionados con la libertad sexual de la mujer.

En Andalucía, según los datos recogidos por la aplicación Adriano, a finales de 2024 se habían implantado dispositivos electrónicos de control en medidas de alejamiento como medida cautelar en 253 casos y como ejecución de penas en 192, siendo un total de 445 pulseras. Mientras que en Violencia Familiar y Doméstica se ha producido un descenso de un 16,7%. También los delitos informáticos mantienen una evolución ascendente.

Las estafas de ventas a través de internet son el mayor porcentaje de esta criminalidad, en la que también se dan los ataques informáticos, con graves consecuencias económicas a empresas, posesión y distribución de pornografía infantil, o la captación de menores en la red para mantener relaciones sexuales con intimidaciones y amenazas de publicación de imágenes o vídeos íntimos.

En la especialidad de Seguridad y Salud en el Trabajo se constata un aumento de dos casos más que investiga la Fiscalía por fallecimiento en accidente de trabajo al ser 53 los fallecidos, con un incremento significativo en Huelva y Almería. Se mantienen las cifras en Cádiz y Córdoba y en Granada de 16 casos investigados se ha pasado a tres.

Asimismo, los incendios forestales, la extracción de agua de pozos ilegales, la construcción de viviendas ilegales, los vertidos a ríos sin depurar, las inundaciones y la construcción de viviendas ilegales continúan siendo las causas más determinantes, así como las pintadas en los edificios históricos a pesar de las fuertes medidas de vigilancia y protección que adoptan las instituciones.

Delitos económicos

Del mismo modo, se trabaja en la persecución de los delitos económicos que principalmente son contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, con impagos o contratos supuestos ya sea con empresas reales o ficticias y abarca también la defraudación de IVA y los relacionados con fraudes de subvenciones.

En Derecho de Familia, los divorcios está normalizando la concesión de custodias compartidas de los hijos. Los impagos de pensiones en las relaciones familiares tienen una tendencia a la baja, pero todavía es una cifra elevada y son asuntos que finalizan en gran parte con auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria, por no resultar acreditada la capacidad económica del acusado al carecer de ingresos económicos.