La firma Lola Casademunt reabre su tienda en Granada

La firma catalana de moda femenina y complementos Lola Casademunt ha reubicado una de sus tiendas en Granada. En concreto, la tienda ha abierto en ... el número 37 de la céntrica calle Mesones, optando por una localización más estratégica. El nuevo establecimiento ha sido diseñado bajo el nuevo concepto premium de la marca, tal y como ha publicado la web Fashion Network.

«Con esta reapertura en Granada nos mantenemos fieles a nuestra hoja de ruta de expansión y consolidación en el mercado nacional. Y, además, refuerza nuestra ambición de estar cerca de nuestras clientas locales y ofrecerles experiencias personalizadas y diferentes. Nos permite también ampliar nuestra presencia en un emplazamiento tan estratégico como la ciudad andaluza; es clave para seguir creciendo como marca», ha explicado el consejero delegado de la marca, Paco Sánchez.

El nuevo punto de venta cuenta con una superficie de 70 metros cuadrados y presenta un diseño destinado a elevar la experiencia de compra, a través una distribución amplia y luminosa, con elementos como materiales pétreos que proporcionan una atmósfera sofisticada y cuidada, detala el portal para los profesionales de la moda, el lujo y la belleza.

El espacio ofrece una amplia selección de las colecciones de las líneas Lola Casademunt, su propuesta más casual, y Lola Casademunt by Maite, su propuesta de carácter más premium, firmada por la directora creativa de la firma, Maite Casademunt.