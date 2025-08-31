Finaliza un agosto «fantástico» para el sector turístico de la Costa Tropical La ocupación medida de los hoteles ha sido superior al 90%

Carlos Morán Granada Domingo, 31 de agosto 2025, 20:49

Agosto ha sido «fantástico» para el sector turístico de la Costa Tropical. Tras un inicio titubeante en los primeros días de julio, agosto ha satisfecho con creces las expectativas de las empresas. Lo dice Jesús Megías, el presidente de la Asociación de Hosteleros del litoral granadino, que señala que el nivel de ocupación de los alojamientos fue superior al 90% durante las cuatro últimas semanas, un dato «muy bueno», según reiteró a IDEAL.

«En la primera quincena de agosto la media fue del 92% y en la segunda hubo momentos en los que se alcanzó el 95%», calculó Megías, que se resistió a hablar de lleno técnico «porque siempre pueden quedar plazas libres». No obstante, insistió en que los números que se han registrado a lo largo del mes pasado «han sido excepcionales».

Nacionales y extranjeros

En cuanto al origen de los veraneantes, el representante de los hosteleros afirmó que a la Costa Tropical no le han fallado ni los visitantes nacionales ni los extranjeros, si bien la estancia de los primeros fue inferior a la de otras temporadas estivales: entre cuatro y cinco días, cuando lo habitual era una semana.

Los forasteros, en cambio, pernoctaron más días en los hoteles de las playas granadinas y llegaron principalmente del resto de Europa, caso de Bélgica, Holanda, Francia, Alemania o el Reino Unido de la Gran Bretaña, aunque también hubo visitantes de los países nórdicos, que normalmente acostumbran venir cuando se acerca el otoño.

En cuanto a las previsiones para septiembre, Megías estima que se puede llegar a un 75% de ocupación, un porcentaje que el sector también considera positivo.

Durante la primera quincena de julio rondó el 85% y algunos negocios tocaron ya el 90% en la segunda mitad de ese mes, particularmente durante los fines de semana.

En el arranque del verano los datos fueron más tímidos, pero, a partir del 8 y el 9 de julio, comenzaron a repuntar y dieron paso a un agosto que ha sido muy generoso para las empresas y la imagen de la Costa Tropical.