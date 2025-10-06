Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Avenida Don Bosco del Zaidín, donde se produjo el atropello. IDEAL

«Por fin se ha hecho justicia tras el atropello de mis padres»

Una sentencia obliga a la aseguradora de un conductor a pagar más de 282.000 euros a los tres hijos de una pareja

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Lunes, 6 de octubre 2025, 23:35

Comenta

Adoraban salir juntos a pasear cada tarde de verano. No lo sabían, pero aquella sería la última. A sus 80 y 73 años respectivamente, resultaron ... gravemente heridos después de ser arrollados por un coche en la avenida Don Bosco del Zaidín. Él murió a los 19 días. Ella a los dos años, pero su calidad de vida se vio muy reducida. Ahora, una sentencia obliga a la aseguradora del demandado a pagar más de 282.000 euros a sus tres hijos: «Por fin se ha hecho justicia tras el atropello, estamos satisfechos por cerrar este capítulo», admite uno de ellos a IDEAL.

