«Por fin se ha hecho justicia tras el atropello de mis padres»
Una sentencia obliga a la aseguradora de un conductor a pagar más de 282.000 euros a los tres hijos de una pareja
Granada
Lunes, 6 de octubre 2025, 23:35
Adoraban salir juntos a pasear cada tarde de verano. No lo sabían, pero aquella sería la última. A sus 80 y 73 años respectivamente, resultaron ... gravemente heridos después de ser arrollados por un coche en la avenida Don Bosco del Zaidín. Él murió a los 19 días. Ella a los dos años, pero su calidad de vida se vio muy reducida. Ahora, una sentencia obliga a la aseguradora del demandado a pagar más de 282.000 euros a sus tres hijos: «Por fin se ha hecho justicia tras el atropello, estamos satisfechos por cerrar este capítulo», admite uno de ellos a IDEAL.
Recuerda con horror aquella llamada en la que le comunicaron que sus padres estaban heridos. «El porrazo fue brutal», recuerda. A su progenitor lo perdieron tres semanas después. Él, que trabajó toda la vida como transportista, no se podría creer: «Los días que estuvo vivo decía: hay que ver, que yo nunca he atropellado a nadie».
Su madre salió adelante, pero dejó de ser la que era. «Salió despedida unos siete metros. El tiempo que estuvo con nosotros lo pasó en silla de ruedas, fue un antes y un después. Al principio no sabíamos si decirle que mi padre había muerto, finalmente lo hicimos y lo asumió como pudo. Ella siempre nos escondía sus dolores físicos y psicológicos para no preocuparnos», cuenta su hijo. Intentarán pasar página un lustro después de la llamada que desearían no haber recibido nunca.
