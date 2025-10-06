«Por fin se ha hecho justicia tras el atropello de mis padres»

Adoraban salir juntos a pasear cada tarde de verano. No lo sabían, pero aquella sería la última. A sus 80 y 73 años respectivamente, resultaron ... gravemente heridos después de ser arrollados por un coche en la avenida Don Bosco del Zaidín. Él murió a los 19 días. Ella a los dos años, pero su calidad de vida se vio muy reducida. Ahora, una sentencia obliga a la aseguradora del demandado a pagar más de 282.000 euros a sus tres hijos: «Por fin se ha hecho justicia tras el atropello, estamos satisfechos por cerrar este capítulo», admite uno de ellos a IDEAL.

Recuerda con horror aquella llamada en la que le comunicaron que sus padres estaban heridos. «El porrazo fue brutal», recuerda. A su progenitor lo perdieron tres semanas después. Él, que trabajó toda la vida como transportista, no se podría creer: «Los días que estuvo vivo decía: hay que ver, que yo nunca he atropellado a nadie».

Su madre salió adelante, pero dejó de ser la que era. «Salió despedida unos siete metros. El tiempo que estuvo con nosotros lo pasó en silla de ruedas, fue un antes y un después. Al principio no sabíamos si decirle que mi padre había muerto, finalmente lo hicimos y lo asumió como pudo. Ella siempre nos escondía sus dolores físicos y psicológicos para no preocuparnos», cuenta su hijo. Intentarán pasar página un lustro después de la llamada que desearían no haber recibido nunca.