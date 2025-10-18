La otra fiesta de la Cruz en Granada, de la calle Cruz

Javier F. Barrera Granada Sábado, 18 de octubre 2025, 09:54 Comenta Compartir

Un centenar de actividades, dos jornadas, varias decenas de comercios, pequeñas tiendas y negocios de todo tipo en un barrio de la Magdalena que se echa a la calle desde este viernes hasta hoy sábado durante toda la jornada para celebrar la otra fiesta de la Cruz. Si la original y tradicional, el Día de la Cruz, se celebra en mayo; la del barrio de la Magdalena tiene lugar en esta mitad del mes de octubre gracias a la iniciativa de los comerciantes de la calle Cruz –una de las calles más dinámicas del barrio y toda la ciudad–, al igual que todas circundantes, que han convertido el céntrico barrio en un pequeño rosario con todo tipo de tiendas.

Esta atmósfera convierte el barrio en un lugar de encuentro, de ver y dejarse ver. De tomarse un te con leche o de comprar para comer en casa comida vegana de la buena de verdad.De cortarse el pelo con la música a todo trapo o de sentarse en los banquitos ante los escaparates para tomarse una pausa, sin más.

Por todo ello, están más que orgullosos. «Los pequeños negocios de la calle Cruz y alrededores tenemos mucho de lo que presumir, y es que nuestras bonitas calles, ya sean Cruz, Párraga, Moral de la Magdalena, Gracia, Puentezuelas… siempre esconden algo precioso para quien se toma el tiempo para recorrerlas», explican.

«Por eso, prosiguen los organizadores, y porque no se necesitan excusas para una buena celebración, nos hemos puesto de acuerdo para tomar las calles, sacar nuestros percheros, nuestros aperitivos, nuestro arte y nuestro salero para que el nombre del barrio de la Magdalena se quede grabado a fuego en tu memoria».

Con este ánimo y esta atmósfera la tarde de este viernes comenzó la fiesta. Pablo, de la tienda Flama Vintage, fue de los que primero comenzó a calentar el ambiente. Para ello sacó sus percheros llenos de ropa de colores y estilo a la calle, «con ofertas flash que cambian cada hora para que la gente vea lo que tenemos». No es lo único. «También pongo en la calle mi cabina de DJ y pinchamos para que la gente baile y se lo pase bomba». Así es, habrá varios DJs en la calle con sesiones de lo más pintureras y no será lo único.

Y además, sorpresas

Hay todo tipo de talleres y juegos. Por ejemplo, en La Creartería podrás diseñar y llevarte a casa tus propias piezas únicas. Al mismo tiempo, habrá degustaciones de todo tipo de productos de los negocios de hostelería y restauración al tiempo que las tiendas han generado todo tipo de ofertas para la ocasión. «Eso, sin contar las sorpresas que tenemos programadas», comparten con una sonrisa cómplice los organizadores del evento.

Hay mucho más dentro de la gran variedad del programa diseñado. Alba Guni, de La Química, por ejemplo, ofrece dos sesiones de su taller sobre cianotipia, una técnica de impresión fotográfica que utiliza la luz solar para crear imágenes de color azul cobalto sobre papel, tela o madera. Alba resume muy bien el espíritu de esta iniciativa para potenciar los negocios y generar la buena convivencia y vecindad de la que hace gala este barrio de la ciudad. «Sí a todo, me apunto a un bombardeo, es lo que respondo cuando me proponen este tipo de iniciativas. Son buenas acciones para aumentar el comercio local, los pequeños negocios, y no apostar siempre por los grandes. Es lo que nos hace falta». Al mismo tiempo, en Itaca, un restaurante de comida para llevar regentado por Pepe, uno de los artífices de esta iniciativa, bautizada 'De ruta por el barrio de la Magdalena', explica que se suma con un montón de actividades. «Hemos programado recitales de guitarra y conciertos acústicos, y durante las dos jornadas hay un sorteo por cada compra de diez euros. Llévate una cena degustación, una cheesecake o un taller de totebag (las bolsas de tela tan de moda esta temporada)».

Hoy sábado, día grande que continúa las actividades de este viernes por la tarde. Hay de todo y para todos. El horario comercial es el del cualquier sábado, y la música comienza a la una del mediodía y se prolonga hasta las ocho de la tarde. Un fin de semana diferente para conocer un barrio con personalidad propia.

