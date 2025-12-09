Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El complejo fotovoltaico de la compañía Plenitude que comenzó a funcionar este lunes en Chimeneas. IDEAL

La fiebre renovable se mantiene en Granada con con 57 nuevos proyectos listos para construir

Los expertos prevén que se ralentice el despliegue de las obras ya autorizadas por factores como la falta de financiación o la saturación de redes

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Martes, 9 de diciembre 2025, 23:23

Comenta

La multinacional italiana Plenitude inauguraba este lunes un complejo fotovoltaico que se extiende por casi 300 hectáreas entre las localidades de Chimeneas y Ventas de ... Huelma. Es uno de los nueve proyectos de renovables –ocho plantas solares y una central hidroeléctrica en Rules– que han comenzado a funcionar este año en la provincia o van a terminar de construirse entre final de año y principios de 2026. Son proyectos que suman una potencia total de 175,44 MW.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
  2. 2 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  3. 3 Las obras de una planta solar en Chimeneas descubren una necrópolis ibérica: «Es único en España»
  4. 4 Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas
  5. 5

    Mañana abre el plazo para solicitar uno de los 5.000 forfaits al 50% para granadinos
  6. 6 El Granada CF recibirá el Día de Reyes al Rayo Vallecano en Copa del Rey
  7. 7 Dos trifulcas en 24 horas en la calle Varela exasperan de nuevo a los vecinos del Realejo
  8. 8

    Visto bueno del Ayuntamiento para el proyecto comercial en la antigua piscina Miami
  9. 9 La noche de leyenda de Jorge Martínez de Los Ilegales en el Zaidín Rock de 2004
  10. 10 Advertencia del Banco de España: esto pasa con el dinero en algunas cuentas conjuntas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La fiebre renovable se mantiene en Granada con con 57 nuevos proyectos listos para construir

La fiebre renovable se mantiene en Granada con con 57 nuevos proyectos listos para construir