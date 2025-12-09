La fiebre renovable se mantiene en Granada con con 57 nuevos proyectos listos para construir

La multinacional italiana Plenitude inauguraba este lunes un complejo fotovoltaico que se extiende por casi 300 hectáreas entre las localidades de Chimeneas y Ventas de ... Huelma. Es uno de los nueve proyectos de renovables –ocho plantas solares y una central hidroeléctrica en Rules– que han comenzado a funcionar este año en la provincia o van a terminar de construirse entre final de año y principios de 2026. Son proyectos que suman una potencia total de 175,44 MW.

Aunque el ritmo frenético de los últimos años se está ralentizando, la fiebre renovable mantiene el pulso en Granada con una importante cartera de proyectos que ya han culminado su tramitación administrativa y están listos para su construcción. Según los datos aportados a IDEAL por la consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, en estos momentos hay 57 proyectos que tienen las autorizaciones y todas las bendiciones para que las empresas inicien su desarrollo en la provincia de Granada. Suponen una potencia total de 862,26 MW, de los cuales 612,35 MW se corresponden a plantas fotovoltaicas y el resto a energía eólica (259,1 MW).

En concreto, en este 2025 se ha dado luz verde a cinco nuevos proyectos, una instalación de almacenamiento de baterías de 1,1 MW y cuatro plantas fotovoltaicas de 7,85 MW en total. El resto tenían las autorizaciones aprobadas con anterioridad y no se han materializado por el momento. Si se construyeran los 57 proyectos que ahora mismo tienen luz verde se aumentaría en un 47% la actual potencia del parque generador de energía eléctrica renovable de la provincia, que cuenta en la actualidad con 1.928 MW en funcionamiento.

La sensación de los expertos del sector, sin embargo es que, aunque Granada sigue siendo una provincia con gran potencial de desarrollo de renovables y las empresas mantienen el interés, probablemente no todos los proyectos autorizados llegarán a ver la luz por diversos factores, como las mayores dificultades de financiación que encuentran.

«En Granada se van a seguir construyendo plantas fotovoltaicas pero no al ritmo que hasta ahora. En el momento en el que el precio de la energía no es tan atractivo la fotovoltaica empieza a ser menos rentable», opina el CEO de Greening Group, Ignacio Salcedo. El fundador de la compañía granadina de renovables, en plena expansión internacional, cree, en este sentido, que no todos los proyectos que cuentan ya con autorización o se están tramitando en estos momentos en la provincia llegarán a buen puerto.

«El sector va a seguir haciendo solar y eólica pero sobre todo vamos a ver hibridaciones en los proyectos ya existentes» Ignacio Salcedo CEO Greening Group

«Ha habido unos años de gran despliegue del sector con proyectos de energía solar que ahora tienen que digerirse y en estos momentos la banca es más selectiva para financiarlos por lo que creo que en algunos casos las autorizaciones caducarán», esgrime. Lo que tiene claro es que el sector se está encaminando no hacia la construcción de nuevos proyectos sino hacia las hibridaciones de los activos que ya están en funcionamiento, una tendencia en auge.

Esto es las compañías están apostando por combinar dos o incluso más tecnologías (solar, eólica, hidráulica...) o fuentes de energía en una misma instalación para crear un sistema más estable y eficiente, aprovechando que ya cuentan con punto de conexión a la red.

Se pueden instalar placas fotovoltaicas donde ya hay una central hidroeléctica, como está haciendo la granadina Cuerva en estos momentos en la central de Bermejales en Arenas del Rey. En este caso sumarán 1,8 MW adicionales aportados por la fotovoltaica a los 2,1 MW que genera la central hidroeléctrica.

En el caso de la también granadina Greening, están tramitando permisos para hibridar con baterías sus plantas fotovoltaicas de Guadix y Albolote, de manera que se pueda almacenar la energía y gestionarla para verterla a la red en horas no solares. «El sector va a seguir haciendo solar y eólica pero sobre todo vamos a ver mucha hibridación en los proyectos ya existentes. En estos momentos es lo más rentable y no tiene impacto en tanto que las plantas ya tienen las infraestructuras de evacuación», apunta Salcedo.

«Hay una tramitación rigurosa, exhaustiva, garantista y transparente. En Granada el 30% de los proyectos que se tramitan no salen adelante» Gumersindo Fernández Delegado Territorial Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas

No obstante, en el caso de la provincia de Granada el despliegue de los nuevos proyectos de renovables también está condicionado por las nuevas infraestructuras de transporte eléctrico aún pendientes de ejecución, como la línea Íllora-Saleres y la culminación del eje Caparacena-Baza-Antas, ya que los proyectos necesitan ubicarse donde las redes tienen capacidad. En ese punto incidía ayer el delegado territorial de la consejería Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Granada, Gumersindo Fernández, que recordó que la construcción de esta infraestructura eléctrica depende del Gobierno central.

El delegado defendió la apuesta del Gobierno andaluz por los proyectos de renovables en los que ven «una gran oportunidad para reindustrializar Andalucía de forma sostenible y con la última tecnología para lograr la máxima competitividad». Sin embargo fue tajante al recordar que este despliegue no se hace a cualquier precio. «Hay una tramitación rigurosa, exhaustiva, garantista y transparente, abierta a la participación, que todos los proyectos deben cumplir. Y si no es así, no siguen adelante», subrayó.

En el caso de Granada casi el 30% de los proyectos se deniegan por cuestiones medioambientales. Entre los que ha tumbado la consejería se encuentra un parque fotovoltaico cerca del parque periurbano de la Dehesa de Santa Fe y hasta once plantas fotovoltaicas y cuatro parques eólicos en Padul, Alhendín y Otura y el Valle de Lecrín.