La ferretería que lleva medio siglo en el corazón del Zaidín

Es raro conocer una empresa que lleve casi 50 años funcionando. Sin embargo, los residentes que viven en el Zaidín desde toda la vida pueden ... decir que saben de una.

Se trata de la 'Ferretería Santa Clara', que se encuentra en la calle que le da nombre al local. Es un negocio familiar que abrió en 1976. Su actual dueño, Francisco Javier Platas trabajó con su padre en ella desde que tenía 13 años. Algo que le ayudó a que conociera todo lo necesario para que, con el tiempo, él heredara la empresa de su padre.

Es una de las empresas que suministra a todo el barrio, por lo que conoce en profundidad la gente que vive en él, al igual que ellos conocen a Francisco: «toda la gente que pasa por mi tienda es muy buena y muy trabajadora. Vienen muchos profesionales, no solo particulares».

Las personas que habitúan el local ya son como «familia» para el dueño. A pesar de que sean los que más la frecuentan, Francisco Javier no solo les suministra a ellos. También venden al Parque de las Ciencias de Granada o a Fretur S.A. entre otros.

Ampliar

Algo que caracteriza a la ferretería es que tienen la misma política de empresa desde que se abrieron sus puertas por primera vez. Algo que hace que los clientes «de toda la vida» vean este sitio con los mismo ojos que hace 50 años.

A pesar de que los compradores prefieran ir a la tienda física para visitar a su dueño. La ferretería tiene una web que facilita un enlace que lleva a los consumidores al grupo de compra. Por lo que, a pesar de su antigüedad, 'Ferretería Santa Clara' está en constante evolución.