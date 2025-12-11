Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fernández resalta que más de un millón y medio de jóvenes andaluces estarán protegidos con el nuevo seguro de alquiler

El subdelegado del Gobierno asegura que esta medida es «una herramienta que aportará seguridad tanto a jóvenes y familias como a los propietarios, al incluir compensaciones por impago de rentas, daños causados en la vivienda y costes de suministros adeudados»

Europa Press

Jueves, 11 de diciembre 2025, 16:08

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado este jueves que el Real Decreto que regula la cobertura frente a impagos en contratos ... de alquiler de vivienda, aprobado en el último Consejo de Ministros, protegerá a más de un millón y medio de jóvenes andaluces menores de 35 años.

