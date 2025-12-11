Fernández resalta que más de un millón y medio de jóvenes andaluces estarán protegidos con el nuevo seguro de alquiler

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado este jueves que el Real Decreto que regula la cobertura frente a impagos en contratos ... de alquiler de vivienda, aprobado en el último Consejo de Ministros, protegerá a más de un millón y medio de jóvenes andaluces menores de 35 años.

Según ha detallado en rueda de prensa en la Subdelegación del Gobierno en Granada, esta medida es «una herramienta que aportará seguridad tanto a jóvenes y familias como a los propietarios, al incluir compensaciones por impago de rentas, daños causados en la vivienda y costes de suministros adeudados».

Es una medida que, sumada a la creación de la nueva Agencia Estatal de la Vivienda, establecerá precios máximos en los alquileres y que, «en Andalucía, tendrá un impacto especialmente significativo debido a su elevada población joven» y a «su baja tasa de emancipación».

También ha hecho mención Fernández, según ha detallado la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota, al «bloqueo» del Ejecutivo andaluz «a la aplicación de la Ley de Vivienda, que impide que los precios bajen en las zonas tensionadas».

Durante el balance que ha realizado de los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros y de su impacto en la comunidad, el representante del Ejecutivo central en Andalucía ha explicado también el Proyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las comunidades autónomas de régimen común.

Aprobado en segunda vuelta por el último Consejo de Ministros, permitirá que el Estado asuma 18.791 millones de euros de deuda andaluza. En esta línea, Fernández ha detallado que la norma tiene como objetivo mejorar la posición financiera de las comunidades autónomas, facilitar su acceso a los mercados y generar un ahorro en intereses que «en un contexto de deterioro de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia, y permitirá dotar a la comunidad del margen necesario para reforzar estas áreas».

Además, Fernández ha explicado que «la condonación de la deuda se suma a otros avances del Gobierno de España, como el incremento del siete por ciento en las entregas a cuenta para 2026, que en el caso de Andalucía alcanzarán los 29.390 millones de euros, o la senda de déficit para el periodo 2026-2028, que permitirá disponer de 731 millones adicionales destinados a reforzar los servicios sociales que reciben los andaluces».

Así, el delegado ha subrayado la «contradicción» que a su juicio supone que el Gobierno andaluz rechace la condonación de deuda mientras continúa reclamando más recursos para la comunidad, fondos que podrían destinarse, «por ejemplo, al hospital de Lanjarón en Granada, que llevan años demandando» los granadinos, o «a la finalización del segundo tramo de la Autovía del Almanzora (Cantoria-Baza)».

En la misma línea, el representante del Ejecutivo en Andalucía ha puesto en valor la aprobación de la adenda destinada a agilizar la gestión de los fondos europeos, reducir la carga administrativa y priorizar inversiones estratégicas.

«Esta medida permitirá asegurar el acceso al cien por cien de las transferencias previstas, reducir la previsión de préstamos a unos 22.800 millones de euros y garantizar la continuidad de las inversiones más allá de 2026. En el caso de Andalucía, el Plan de Recuperación ha supuesto ya una inyección de 8.253 millones de euros».

En materia de inversiones en obra pública, el Gobierno de España ha autorizado nuevas inversiones que suman más de 78 millones de euros en Andalucía, centradas en la mejora de las comunicaciones terrestres y en el refuerzo de la infraestructura estratégica de la comunidad.

Por un lado, se han licitado obras y suministros por valor de 64 millones de euros en Almería, Cádiz y Sevilla, entre ellos los 27 millones destinados al suministro de balasto para el montaje de vía en el tramo Lorca-Vera-Almería de la futura línea de Alta Velocidad Murcia-Almería, una actuación que ha considerado «clave en el avance del Corredor Mediterráneo».

También los 37,2 millones para el primer tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y el futuro enlace de El Copero, que impulsa la conexión metropolitana de Sevilla; y más de cinco millones para las obras de emergencia que mejorarán la seguridad en el acceso norte al puerto de Algeciras.

A ello se suma la inversión de 14 millones de euros para la construcción de la nueva residencia logística de la Armada y la urbanización de su entorno en la Base Naval de Rota, una actuación que Fernández ha detallado que «responde a necesidades operativas y de personal y que refuerza el papel estratégico de Andalucía en la defensa nacional, generando además un impacto positivo en el empleo y en la actividad auxiliar vinculada a la base».

También el delegado del Gobierno en Andalucía ha destacado la aprobación de seis nuevos certificados profesionales vinculados a sectores clave para la comunidad, como construcción en piedra seca, ecoturismo, enoturismo, instalaciones de suministro y evacuación de aguas en edificios, instalaciones de protección contra incendios y mecanizado de piezas de madera y derivados.

«Estas nuevas cualificaciones responden a las necesidades actuales del mercado laboral y refuerzan la empleabilidad en ámbitos estratégicos como la construcción, el turismo y el medio rural», ha señalado Fernández, quien ha destacado a su vez el Real Decreto que moderniza las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas ganaderas autóctonas, dotado con 6,2 millones de euros«.

Andalucía cuenta con más de una treintena de razas reconocidas, «por lo que estas ayudas tendrán un impacto directo en el mantenimiento de la biodiversidad y en la actividad de numerosas asociaciones ganaderas», ha subrayado.

Finalmente, Fernández ha valorado que «las medidas aprobadas por el Gobierno de España, cada martes, impulsan la vivienda, la financiación autonómica, la mejora de las comunicaciones terrestres y el desarrollo económico en Andalucía».