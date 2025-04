La Feria del Vino y de la Verdad se celebra en Granada

Ariel C. Rojas

Domingo, 27 de abril 2025

In vino veritas reza el viejo adagio latino que encierra una de las magias y artes de esta bebida que es santo y seña de la gastronomía. In vino veritas es un proverbio latino, cuyo significado podría traducirse como «en el vino está la verdad». La frase completa sería «In vino veritas, in aqua sanitas» («En el vino está la verdad, en el agua la salud»). El autor de la frase latina es Cayo Plinio Cecilio Segundo, más conocido como Plinio el Viejo, que estaría orgulloso de la Feria del Vino organizada este fin de semana en el Paseo del Salón de Granada donde se disfruta de lo lindo.

Por ejemplo, una familia se reúne al completo antes de la una del mediodía. Copa en mano, explican el valor del vino. «Hay tanta variedad de vinos, de precios, de sabores, aromas, olores y colores que se podría decir que hay un vino para cada tipo de persona y para cada situación», comentan. Entonces, la conversación continúa. «Hay vinos para pobres y hay vinos para ricos. Hay vinos para bodas y también para despedidas. Hay vinos para las alegrías y los hay para las tristezas». Es la verdad del vino que se muestra en el Paseo del Salón de Granada.

Hay más. Aquí en el Paseo del Salón además de verdad hay una geografía del vino. Entre las bodegas participantes, se encuentran Al Zagal, Anchurón, Señorío de Nevada, Cerro de las Cruces, Cuatro Vientos, Domingo y Quiles, Fontedei, Haza del Lino, Piedras Blancas, Muñana y Vertijana, todas ellas configuran una vuelta a la provincia de Granada sutil y llena de matices. Así lo expresa el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados, presente en el Paseo del Salón para testimoniar el apoyo institucional a las bodegas de vino granadinas.

Satisfacción general

Desde bodegas Al Zagal hasta Vertijana, el recorrido por cada una de ellas llevará al viajero por las localidades de Cogollos de Guadix, Darro, Cónchar, Guadix, Murtas, Galera, Deifontes, Polopos, Torvizcón, Cortes y Graena, y Polícar.

En esta edición, la tercera, el visitante lo pasa de miedo gracias a una variada oferta gastronómica, donde destacan reconocidas marcas locales.

Entre ellas, los platos que salen de las cocinas de Sancho Original, La Zurita, La Chulapa, Negroni Pizza Bar, La Barra de San Remo, Perromedio, Picao Brasa Bar, Olé Mis Croquetas, Casa Mijita sin olvidarse de los dulces de Kimcakes y la energía de Kubik Coffee para cerrar la experiencia con un buen café.

La feria no solo es un deleite para los sabores y los olores, sino también para los sonidos. Es parte de la verdad verdadera que envuelve la patria del vino, una construcción sensorial que en Granada además está de moda. La música en directo ha estado presente para animar el ambiente, con actuaciones de Indica, Lamaar y su Cuarteto, Mobox DJ, Elegante y Embustero, Maoc DJ, Plata y Espada, y El Niño del Albayzín. El resultado es que los organizadores están encantados, los participantes satisfechos y los visitantes anuncian que repetirán. Verdad verdadera.