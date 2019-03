«Me han felicitado Florentino Pérez, Jiménez Losantos y Esperanza Aguirre» Vicente Azpitarte, candidato del PP al Senado por Granada. / IDEAL Vicente Azpitarte, candidato del PP al Senado por Granada, se muestra «tremendamente ilusionado» y se compromete a trabajar «por España y por las ocho comarcas de la provincia» DANIEL OLIVARES Granada Sábado, 23 marzo 2019, 08:16

Al ser preguntado sobre si se ha pensado mucho lo de dar el paso de cambiar los micrófonos de la radio por el atril de la política, lo primero que recuerda Vicente Azpitarte, candidato del PP al Senado por Granada en las próximas elecciones generales, es que él fue «político antes que periodista», aunque parezca lo contrario. «Yo estaba en política antes de ser periodista. De hecho, además de ser militante del PP, fui candidato al Parlamento andaluz en el número 11 de la lista del partido en 2004. Y también, en los tiempos duros del País Vasco, me incluyeron de suplente en la lista de un pueblo que se llama Aizarnabal«, señala el periodista.

Vinculado al deporte por su faceta profesional, una de las primeras llamadas que ha recibido tras darse a conocer este jueves que sería candidato al Senado ha sido la del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con quien mantiene amistad tras su diez años trabajando en esRadio al frente de varios programas deportivos. «Me ha llamado y me ha felicitado. Ha sido muy cariñoso conmigo y me ha deseado suerte. También me han felicitado Federico Jiménez Losantos -copropietario y editor de Libertad Digital y director del programa matinal de esRadio- y Esperanza Aguirre, que me ha dicho que espera que salga elegido senador, y María San Gil, que siempre me ayuda mucho«, apunta al ser cuestionado por todas las llamadas telefónicas y mensajes que ha recibido este viernes.

Y a pesar de que no es un candidato designado desde Granada, sino por la dirección nacional, también Sebastián Pérez, presidente provincial del PP y candidato a la alcaldía de la capital en las próximas elecciones de mayo, le ha trasladado todo su apoyo y le ha marcado que el partido está a su disposición para lo que necesite, según corrobora el propio aspirante a senador.

«No soy un 'paracaidista'»

Aunque lleva afincado en Madrid desde hace diez años, Azpitarte asegura que no ha perdido el contacto con Granada y con su realidad porque ha procurado visitar su tierra siempre que ha podido. «No soy un 'paracaidista' -en el argot, un candidato ajeno a la provincia designado por la cúpula del partido-, como alguien está diciendo. Soy de Granada y sé cuáles son las circunstancias de Granada y cuáles son las necesidades de sus cuatro comarcas». Tiene claro que el encargo que ha recibido es «trabajar en primer lugar por España, por el desafío que preocupa al país, como es el tema de Cataluña, y también por Granada. Como dice el presidente nacional del partido, Pablo Casado, somos la lista del 155«. Y en cuanto a Granada: »Hay grandes proyectos que deben salir adelante, como la llegada del AVE, el abastecimiento de la presa de Rules, que es muy importante para la comarca de la Costa, o la segunda circunvalación. Hay que trabajar porque todos esos proyectos llegan a buen puerto«, apunta.

Se muestra «tremendamente ilusionado» por esta nueva etapa política que comenzará hoy en un acto en Huétor Vega, y «abrumado porque el presidente nacional del PP haya pensado en mí como una persona idónea para este cometido». Se ve metido en campaña y dando mítines. «Que recuerde, ha dado dos a lo largo de mi vida», indica.

Resta importancia al hecho de que el 'título' de embajador de honor de la capital le llegase el año pasado bajo el mandato de Francisco Cuenca alcalde del PSOE. «Para mí es un orgullo y he procurado hacer de embajador de Granada en Madrid y allí dónde voy. Paco Cuenca es un hombre del deporte y nos conocemos desde hace muchos años. Le estoy muy agradecido, siempre desde el respeto que supone saber discernir las cuestiones políticas de las personales«, explica.

Por lo demás, tiene ganas de meterse en faena de campaña y tener más tiempo para estar en Granada. Aunque le apetece perderse por el Albaicín y, como buen aficionado a la gastronomía, «visitar el FM o El Olivo», no tiene pensado vivir muy lejos de donde estudió, los Escolapios, y de donde se crió, los Alminares. «Soy del distrito Genil, muy de Genil, aunque me encanta perderme por todos los rincones de la ciudad«. Vicente Azpitarte, el político que después fue periodista.