Fatídico desenlace para la perrita rescatada por la Policía Local en Granada

Esther Guerrero Jueves, 3 de julio 2025, 12:32 Comenta Compartir

El pasado lunes un joven alertó a la Policía Local de Granada sobre el hallazgo de una perrita abandonada junto a unos contenedores en la calle Pedro Machuca. Tras su encuentro, los agentes ofrecieron al animal comida y agua antes de trasladar lo hasta un hospital veterinario.

A pesar de su estado crítico debido a la enfermedad que padecia, una infección en los órganos internos, los profesionales de la cínica veterinaria Nature Vets trataron al animal hasta que este miercoles 2 de julio falleció a las 20:00 horas.

La Policía Local, en sus redes sociales, denuncia este tipo de actos y muestra sus condolencias por la pérdida de la perrita. «No perdimos la esperanza, pero las afecciones que presentaba eran muy graves», ha señalado el cuerpo en un mensaje. También da las gracias a los profesionales que se han involucrado y se comprometen por el bienestar animal.

Ampliar

Con la llegada del verano, aumenta notablemente el número de animales abandonados en nuestro país. Según el informe de la Fundaciónh Afínity en España, el año pasado se abandonaron 23.890 animales al mes. Sin embargo, cuando se trata del periodo estival, el número se incrementa hasta 100.000 animales abandonados.

Las sanciones por este tipo de delitos será de una multa 10.001 a 50.000 euros. Sin embargo, en este caso concreto, no se podrá llevar a cabo una infracción con el propietario de la perrita ya que no se ha encontrado ningún chip en el animal. Asimismo, la no identificación de animales supone una multa de la misma cuantía que en el caso del abandono, 10.001 a 50.000 euros.

Temas

Animales

Policía