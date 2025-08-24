Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fany atendiendo con una sonrisa a sus clientes en La Taberna de Fany Cristina Ramos

Fany, «la mitad china, mitad churrianera» con la taberna de las 50 mesas llenas

Fany llegó hace 20 años y levantó mesa a mesa un negocio que hoy es religión para locales y turistas. Su secreto: cerveza fría, tapas caseras y un curso intensivo de 'andalucismo gastronómico'

Cristina Ramos

Cristina Ramos

Granada

Domingo, 24 de agosto 2025, 01:01

Ni arroz tres delicias ni pollo al limón. Lo que ha puesto a La Taberna de Fany en el mapa de Churriana de la Vega ... y de media Granada es el jamón asado, las patatas a lo pobre y la paciencia de esperar cinco minutos más por una tapa que no ha pasado por un congelador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Madrugada de lucha contra el fuego en la Fuente de la Bicha
  2. 2

    Dos detenidos por una supuesta agresión sexual en Pulianas
  3. 3

    El náufrago de Motril salió a bucear con unos amigos cerca de Ceuta y se perdió
  4. 4

    «Lenguas de fuego rodearon el restaurante y nos pusimos a echar agua»
  5. 5 La complicada recogida del higo chumbo en la finca de ocho marjales de un pueblo de Granada
  6. 6

    El piloto fallecido en Loja era de Málaga y practicaba ala delta de forma habitual
  7. 7

    «Los 60 trabajadores están muy afectados y hemos pedido su evaluación psicológica»
  8. 8 Detienen al ladrón de farmacias de Maracena que se llevó un botín de 1.200 euros
  9. 9 La pequeña y nueva cafetería de calle Elvira que vende el «mejor matcha de Granada»
  10. 10 Madrugada de lucha contra el fuego en la Fuente de la Bicha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Fany, «la mitad china, mitad churrianera» con la taberna de las 50 mesas llenas

Fany, «la mitad china, mitad churrianera» con la taberna de las 50 mesas llenas