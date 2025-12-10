El famoso programa de Estados Unidos que busca casa para una familia en Granada

Vivir en Granada es el sueño de mucha gente. Supone una oportunidad de empezar de cero en un lugar con mucho encanto, gran cantidad de ... servicios y un tamaño contenido con precios asequibles, sobre todo para extranjeros con economías pudientes. Por eso la ciudad ha sido incluida en la última parada de un famoso programa de televisión estadounidense: House Hunters International.

Esta serie derivada del popular programa 'Cazadores de Casas' (House Hunters) de HGTV da la vuelta al mundo. Los buscadores de casas y sus agentes inmobiliarios exploran todo tipo de estilos arquitectónicos y abordan las peculiaridades de comprar bienes raíces en otros países para comenzar una nueva vida o vivir una experiencia muy distinta de su realidad durante un tiempo.

En el último episodio, emitido este 9 de diciembre, una mujer espera revivir las experiencias de su etapa universitaria mudándose de nuevo a Granada, España. Con una familia de cuatro, «deja atrás el creciente coste de Nashville, pero se debaten entre invertir en una casa más grande o tener más dinero para vivir experiencias», señalan desde el programa.

El objetivo de este matrimonio y sus dos hijas gemelas es la transición a una vida más asequible y culturalmente rica en una ciudad como Granada. La familia explora por «calles empedradas, interiores modernos de propiedades y terrazas con vistas a la Alhambra», el «encanto histórico y el paisaje andaluz» para atraer a espectadores soñadores.

El patrimonio, la cultura española/andaluza les llevan a buscar «una casa con mucho carácter español, techos altos, vigas vistas… y que esté cerca de todo, para ir andando». Mientras visitan algunas viviendas en busca de la más adecuada, se quedan impresionados con el entorno que les rodea: «¡Mira esas vistas a la Alhambra! ¡Es increíble!»

No es la primera vez que House Hunters Internacional hace parada en Granada para ofrecer una nueva vida a una familia americana. En mayo de 2015 Jed y Radhika aprovecharon que sus hijos estaban aprendiendo español para decidirse a mudarse a un país hispanohablante. Ahorraron suficiente dinero para pasar más de un año allí sin trabajar y eligieron Granada para ello.

«Vivir en Granada, España, consolidará la fluidez de los chicos en el idioma y les dará a la familia la oportunidad de experimentar una nueva cultura juntos», señalaban antes de su emisión.