El famoso programa de Estados Unidos que busca casa para una familia en Granada
Un matrimonio y sus hijas gemelas quiere empezar en la ciudad una nueva vida lejos de su Nashville natal
Granada
Miércoles, 10 de diciembre 2025, 10:20
Vivir en Granada es el sueño de mucha gente. Supone una oportunidad de empezar de cero en un lugar con mucho encanto, gran cantidad de ... servicios y un tamaño contenido con precios asequibles, sobre todo para extranjeros con economías pudientes. Por eso la ciudad ha sido incluida en la última parada de un famoso programa de televisión estadounidense: House Hunters International.
Esta serie derivada del popular programa 'Cazadores de Casas' (House Hunters) de HGTV da la vuelta al mundo. Los buscadores de casas y sus agentes inmobiliarios exploran todo tipo de estilos arquitectónicos y abordan las peculiaridades de comprar bienes raíces en otros países para comenzar una nueva vida o vivir una experiencia muy distinta de su realidad durante un tiempo.
En el último episodio, emitido este 9 de diciembre, una mujer espera revivir las experiencias de su etapa universitaria mudándose de nuevo a Granada, España. Con una familia de cuatro, «deja atrás el creciente coste de Nashville, pero se debaten entre invertir en una casa más grande o tener más dinero para vivir experiencias», señalan desde el programa.
El objetivo de este matrimonio y sus dos hijas gemelas es la transición a una vida más asequible y culturalmente rica en una ciudad como Granada. La familia explora por «calles empedradas, interiores modernos de propiedades y terrazas con vistas a la Alhambra», el «encanto histórico y el paisaje andaluz» para atraer a espectadores soñadores.
El patrimonio, la cultura española/andaluza les llevan a buscar «una casa con mucho carácter español, techos altos, vigas vistas… y que esté cerca de todo, para ir andando». Mientras visitan algunas viviendas en busca de la más adecuada, se quedan impresionados con el entorno que les rodea: «¡Mira esas vistas a la Alhambra! ¡Es increíble!»
No es la primera vez que House Hunters Internacional hace parada en Granada para ofrecer una nueva vida a una familia americana. En mayo de 2015 Jed y Radhika aprovecharon que sus hijos estaban aprendiendo español para decidirse a mudarse a un país hispanohablante. Ahorraron suficiente dinero para pasar más de un año allí sin trabajar y eligieron Granada para ello.
«Vivir en Granada, España, consolidará la fluidez de los chicos en el idioma y les dará a la familia la oportunidad de experimentar una nueva cultura juntos», señalaban antes de su emisión.
