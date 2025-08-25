El famoso chiringuito de las subastas de pescado se hace con El Barco de Churriana El Tinterillo de Málaga, que ya contaba con un establecimiento en el centro comercial Nevada, se expande en Granada

Alberto Flores Granada Lunes, 25 de agosto 2025, 11:21 Comenta Compartir

El Tinterillo de Málaga no para de crecer. El famoso chiringuito de las subastas de pescado malagueño abrió en otoño de 2024 su primer establecimiento en Granada, en el centro comercial Nevada Shopping, debido a su proyecto de expansión. Un proceso de crecimiento que también les ha llevado a Madrid y con el que planean abrir 'tinterillos' por toda España. Y desde hace algunas semanas también cuentan con un nuevo negocio en Granada: El Barco de Churriana de la Vega.

Un negocio mítico ubicado en el municipio metropolitano que desde hace alrededor de un mes se suma a la familia del chiringuito malagueño y que ahora tiene nuevo nombre: El Barco del Tinterillo. Según explica a IDEAL Eduardo de la Torre, la idea con este nuevo negocio es mantener intacta el alma del chiringuito, con sus típicas subastas de pescado y buen ambiente, aunque en esta ocasión dando un poco más de protagonismo a las brasas.

«Parece que era un lugar que nos estaba esperando. Es un sitio precioso y me enamoré de él nada más verlo porque es una maravilla», asegura Eduardo, que tiene claro que ofrecerán lo que les ha hecho triunfar: pescaíto frito y a la brasa. Y como cuentan con una gran barbacoa en las instalaciones, en este negocio también añaden la carne a la brasa a la ecuación.

«Parece que era un lugar que nos estaba esperando. Es un sitio precioso y me enamoré de él nada más verlo porque es una maravilla» Eduardo de la Torre Propietario de El Barco del Tinterillo

«El negocio sigue la misma línea que marcó mi padre hace ya 50 años en Málaga», asegura. Y, a parte de eso, debido a las grandes instalaciones que ofrece El Barco, han pensado mucho en las familias y en los niños. Cuentan con parque infantil, castillos de agua, noches de actividades para los más pequeños de la casa los viernes y sábados, así como espectáculos de música en vivo.

«También lo hemos enfocado mucho para los eventos. Tenemos un salón con capacidad para 400 personas y otro más pequeño que tiene forma de barco que es precioso. Son perfectos para bodas, bautizos y comuniones». De hecho, aunque solo llevan un mes abiertos ya han acogido la celebración de una veintena de eventos.

Sobre el balance que hace desde la apertura del establecimiento del centro comerical Nevada, Eduardo reconoce que abrir allí fue «una catapulta a nivel nacional» debido a que llegaron a «uno de los mejores centros comerciales de España». Y ahora, gracias a la adquisición de El Barco, pueden tener un sitio que sera «emblemático» para la marca en Granada. «Los granadinos nos acogieron muy bien desde el primer momento y estamos muy contentos. Nos trata como si fuéramos de aquí», finaliza.