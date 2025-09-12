Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vuelta el 'cole' en Granada el pasado martes. Blanca Rodríguez

Las familias numerosas y los propietarios de viviendas protegidas pagarán menos IBI en 2026

El equipo de gobierno propone la bonificación de la tasa de construcción a quienes rehabiliten viviendas de uso no turístico en el Centro

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:47

Las familias numerosas y los propietarios de viviendas protegidas pagarán menos IBI en 2026. Así lo confirmó este viernes la edil de Economía, Rosario Pallarés, ... al anunciar la propuesta que el equipo de gobierno llevará a la comisión informativa del área que se celebrará la semana que viene en la capital nazarí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

