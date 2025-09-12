Las familias numerosas y los propietarios de viviendas protegidas pagarán menos IBI en 2026. Así lo confirmó este viernes la edil de Economía, Rosario Pallarés, ... al anunciar la propuesta que el equipo de gobierno llevará a la comisión informativa del área que se celebrará la semana que viene en la capital nazarí.

La iniciativa, que saldrá adelante con toda seguridad gracias a la mayoría absoluta que ostentan los populares en el gobierno de la ciudad, ya había sido anunciada por la alcaldesa la primavera pasada, cuando se comprometió a introducir bonificaciones en las tasas como parte de un paquete de medidas con el que pretende, por un lado, afrontar el problema de la vivienda que existe en la actualidad y, por otro, avanzar hacia el objetivo de los 350.000 residentes al final de la década.

Este viernes, en una comparecencia en la que estuvo acompañada por el primer teniente de alcalde y portavoz municipal, Jorge Saavedra, la responsable del área económica ofreció más detalles sobre la medida. Según explicó, se articulará sobre dos tasas, el IBI y el ICIO. La primera grava la vivienda y es una de las principales fuentes de ingreso de los ayuntamientos. La segunda afecta a quienes efectúan obras de construcción o de reforma principalmente.

De esta manera, la propuesta que planteará el equipo de gobierno al resto de lo grupo consistirá en una rebaja del IBI para los propietarios de VPO que sean mayores de 65 años, jóvenes de hasta 40 años o personas que tengan una discapacidad igual o mayor al 33%. Todos ellos podrán acogerse a una reducción del 50% del impuesto durante cinco años.

Las familias numerosas de carácter general –aquellas que tengan tres o más hijos– o de carácter especial –como las monoparentales con dos o más menores a cargo o que cuenten con al menos dos hijos que tengan una discapacidad del 33% o superior, entre otras– también se beneficiarán de una rebaja del IBI. Según explicó Pallarés, la bonificación se aplicará por tramos en función de valor catastral de la vivienda.

Así, las familias numerosas que sean titulares de hogares valorados entre 0 y 25.979 euros tendrán un descuento del 90% en el impuesto. La rebaja será del 70% para las familias numerosas de tipo general con una vivienda valorada entre 25.980 y 32.474 euros. En el caso en que sean unidades familiares de tipo especial el porcentaje bonificado aquí ascenderá al 80&.

Para las viviendas con una valoración de entre 32.475 y 45.462 euros, las familias numerosas de tipo general verán bonificado el recibo un 50% y las de tipo especial un 60%. Para los hogares que superen esta valoración catastral, el IBI se verá disminuido un 30% para las familias numerosas de tipo general y un 40% para las de carácter especial.

Segunda vivienda

La medida se extenderá también a las familias numerosas que tengan una segunda vivienda en Granada, según confirmó Pallarés. El IBI se bonificará en estos casos siempre que el valor catastral del hogar no supere los 60.000 euros.

Además, para promover el mercado del alquiler, se bonificará el mismo impuesto al 50% a los inmuebles de uso residencial destinados a vivienda de alquiler con renta limitada.

En cuanto al ICIO, la tasa que grava las obras y las reformas, se bonificará el 75% del impuesto a quienes rehabiliten viviendas para uso residencial no turístico en el Centro. Se trata, como explicó la edil, de una medida que ya existía en el Albaicín y que ahora se ha extendido para evitar que las calles del casco histórico queden despobladas de vecinos.

Tanto Saavedra como Pallarés enmarcaron la medida en la «mejora sostenida y evidente» de la economía municipal. Como recordaron, en los últimos años se han cumplido los principales indicadores financieros que se le exigían a la ciudad, además de encadenarse la aprobación de presupuestos en tiempo y forma, lo que está permitiendo la adopción de rebajas impositivas. «Ha llegado el momento de la bajada de impuestos», aseguró el portavoz municipal, quien mostró su confianza en que las medidas puedan ayudar a aliviar el problema de la vivienda que padecen los granadinos.