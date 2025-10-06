La falta de espacio para taxis provoca colas en la parada de Andaluces

Lo primero que se encuentran los viajeros que llegan a Andaluces es el impresionante escenario de la Alhambra recortada ante la mole de Sierra Nevada. ... Lo segundo, la cola del taxi. La falta de espacio para que los vehículos aguarden fuera de la estación está detrás de un problema que se viene sucediendo desde hace años sin que nadie haya sido capaz de ponerle solución.

Una muestra de lo que ocurre pudo verse de nuevo este lunes. Sobre las 11 horas, tras la entrada del AVE que conecta Madrid con Granada, la falta de taxis en la parada provocó que los viajeros se vieran obligados a esperar durante bastante rato a que les pudieran recoger. La cola, como pudo comprobar este periódico, llegó a alcanzar en algunos momentos la puerta misma de la estación, una distancia que fue reduciéndose hasta desaparecer media hora después de la llegada.

Consultado por IDEAL, los taxistas explicaron que lo sucedido no se debía a ninguna incidencia del servicio, sino a los problemas que el sector viene padeciendo desde hace años por la falta de espacio. La reconfiguración que se hizo de la plaza aumentó la superficie de parada, pero no lo suficiente. Como reconocen, los profesionales aguardaban en muchas ocasiones en las calles aledañas para poder recoger a los usuarios que llegaban a la estación, lo que atenuaba la situación.

Sin embargo, según Juan José López, presidente de la Gremial del Taxi, todo cambió después de que recibieran instrucciones de la Policía Local de evitar ocupar zonas más allá de las habilitadas en la parada. Aunque el Consistorio aumentó en un carril el área de espera para que entraran más vehículos, en su opinión, «sigue faltando espacio». «Como no podemos esperar en las cercanías, lo que hacemos es avisar a la flota del momento de llegada de los trenes para que los que estén libres puedan acercarse. Normalmente no tardamos mucho, pero si coge tráfico, como hoy, o los compañeros están lejos pasa esto. Nos han dicho en el Ayuntamiento que esto se arreglará con la nueva estación, pero hasta que no hagan la obra...». lamenta.

Consultado el Ayuntamiento sobre esta cuestión, desmienten que se haya dado directriz «ni desde la concejalía ni desde la Policía Local a los taxis». Aseguran que no hay problemas en que aguarden en calles aledañas «siempre que no se obstaculice el tráfico o la entrada y salida de las cocheras, como ocurriría con cualquier otro vehículo».