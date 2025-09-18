Un fallo en internet impide llamar a un taxi por teléfono en Granada Los conductores afirman que han recibido quejas durante la madrugada y esta mañana y que solo han podido atender a los clientes que acudían directamente a las paradas

Un fallo en la conexión a internet impide pedir un taxi por teléfono en Granada desde esta madrugada. Así lo han asegurado varios conductores, que han explicado que esta mañana solo han podido atender a los clientes que han acudido directamente a las paradas a reclamar sus servicios. El presidente de la gremial, Juan José López, ha afirmado que se debe a una caída de la red de Yoigo y que, en estos momentos, tratan de solucionar desde la central el problema conectándose a otra red. Están a la espera de que un técnico solucione la avería para recuperar el internet.

Los trabajadores, mientras tanto, aguantan las quejas de los clientes. «Un hombre ha conseguido un taxi después de llamar cuatro veces», lamentan.

Para solicitar un taxi en Granada se puede hacer a través de un número de WhatsApp, por teléfono fijo y mediante la aplicación Pide Taxi. La central de la gremial se encarga de recepcionar las llamadas, los mensajes y la App y derivarlas por radio a los conductores.

En estos momentos, la llamada telefónica queda en espera hasta que al final se corta. Las otras vías no funcionan sin conexión.

«Llevamos casi toda la mañana parados, solo cogemos a quien viene hasta aquí andando», cuentan. Dos chicas han llegado a la parada de taxis situada en el Palacio de Congresos hacia las 11.30 horas con esta misma incidencia. «La única opción que nos quedaba era venir andando», han expresado. Los afectados siguen a la espera de algún aviso que les haga reanudar su actividad. «Cuando no trabajábamos con internet esto no pasaba. Tanta tecnología…», comenta Paco, taxista desde hace 30 años.

