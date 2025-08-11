Fallece un trabajador en la planta de residuos de Alhendín

Un trabajador de 44 años han fallecido este lunes en la planta de residuos de Alhendín. Las primeras hipótesis del accidente mortal apuntan a un ... accidente laboral. El varón habría sido aplastado por una máquina de la que él estaría al cargo, por lo que no habría más personas involucradas en el trágico suceso.

La muerte se ha producido sobre las 18.00 horas del lunes y antes de las 21.00 horas ha tenido lugar el levantamiento del cadáver. En el lugar ha estado presente tanto la Policía Judicial de la Guardia Civi como la Inspección de Trabajo. Según ha podido saber IDEAL, CC.OO. presentará este martes una denuncia para que se «haga una investigación exahustiva» y así conocer «al detalle» los motivos que han llevado a que este trabajador pierda la vida.

Por su parte, la Diputación de Granada solicitará toda la información relativa a los hechos a la empresa concesionaria con el fin de esclarecer lo ocurrido «exigiendo siempre el cumplimiento de todas las medidas y protocolos de seguridad para velar por la seguridad de los trabajadores».

Tras conocer la noticia, la institución provincial ha querido expresar «su más sentido pésame a los familiares, amigos y allegados del trabajador fallecido en el trágico accidente ocurrido en la tarde de este lunes 11 de agosto en la Planta de Tratamiento de Residuos Ecocentral Granada».

Últimos accidentes

En los últimos seis años, dos personas han perdido la vida mientras cumplian sus obligaciones laborales en esta planta de residuos de Alhendín. El último fue un varón que quedó atrapado en una presa hidráulica en 2023. En 2019 también falleció un camionero de una empresa subcontrata que movía contenedores dentro de esta infraestructura.