Planta de residuos de Alhendín este lunes tras el accidente. Ariel C. Rojas

Fallece un trabajador en la planta de residuos de Alhendín

La muerte ha tenido lugar sobre las 18.00 horas de este lunes y las primeras hipótesis apuntan a un accidente laboral con una máquina

Pepe Moreno y Leticia M. Cano

Granada

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:34

Un trabajador de 44 años han fallecido este lunes en la planta de residuos de Alhendín. Las primeras hipótesis del accidente mortal apuntan a un ... accidente laboral. El varón habría sido aplastado por una máquina de la que él estaría al cargo, por lo que no habría más personas involucradas en el trágico suceso.

