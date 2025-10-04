Fallece el histórico párroco de la Sagrada Familia de Granada y director del Secretariado diocesano de Pastoral Gitana También fue arcipreste en el Polígono de Cartuja, entre 1997 y el año 2000; asistente religioso de las Comunidades Tarsis de Granada, en 2001; y miembro del Consejo Presbiteral y arcipreste de Cartuja en los años 2013 y 2014.

C. L. Sábado, 4 de octubre 2025, 12:51 Comenta Compartir

Julio Rodríguez Maldonado, sacerdote diocesano y director del Secretariado diocesano de Pastoral Gitana de Granada, desde el año 1991 falleció el pasado jueves dos de octubre. Rodríguez Maldonado, durante 31 años -entre 1983 y 2014-, fue párroco en la parroquia de la Sagrada Familia en Granada, periodo en medio del cual llegó su nombramiento como director del Secretariado diocesano de Pastoral Gitana, que ha conducido hasta el último de sus días.

Natural de Melilla y ordenado en Granada el 21 de diciembre de 1975, Julio Rodríguez dedicó gran parte de su ministerio sacerdotal y pastoral a las comunidades gitanas, desde su nombramiento el 2 de septiembre de 1991 como director de su Secretariado en la Archidiócesis.

Recorrido

Su primer destino presbiteral fue como párroco en la parroquia de San Martín de Deifontes, el 8 de enero de 1976. Allí estuvo dos años, para trasladarse después a la parroquia de San Isidro de Granada como vicario parroquial hasta 1980. En Nuestra Señora del Pilar en Granada, también como vicario parroquial, ejerció su ministerio sacerdotal hasta 1983, año en que también comenzó hasta 1996 como profesor del centro público Alfaguara de Granada.

En su haber pastoral, Julio Rodríguez Maldonado también fue arcipreste en el Polígono de Cartuja, entre 1997 y el año 2000; asistente religioso de las Comunidades Tarsis de Granada, en 2001; y miembro del Consejo Presbiteral y arcipreste de Cartuja en los años 2013 y 2014.

La eucaristía-funeral fue el pasado en el cementerio de San José.