Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Presentación del nuevo espacio, ayer. Blanca Rodríguez

La fábrica San Patricio renace como 'hub' cultural

Hubicc surge como un espacio que conjugará innovación y emprendimiento para ayudar a Granada a ser capital europea

Pablo Rodríguez

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:26

La casa del lino era uno de los nombres con los que se conocía a la antigua fábrica San Patricio, un majestuoso taller que despachaba ... tejidos a la orilla del Genil. Con el cierre de la empresa, el inmueble, que propició el desarrollo industrial al sur de la ciudad, pasó por varios estados hasta que cerró sus puertas para desazón de los vecinos de la Carretera de la Cierra, que recordaban la vida que había aportado al barrio. Las salas que habían quedado abandonadas, aquellas donde los hilos antaño daban forma a bellísimas telas volvieron ayer a latir con la inauguración de Hubicc, un proyecto cultural que pretende ayudar a Granada en su carrera para ser elegida capital cultural europea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  2. 2

    Denuncian inseguridad por un vecino conflictivo en Albolote
  3. 3 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  4. 4

    La ciudad, llena de doctores en el mayor evento médico del país
  5. 5 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  6. 6

    La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP
  7. 7

    Cultura tumba la conversión en hotel de la antigua sede de la Junta en Gran Vía
  8. 8 El vídeo que muestra a dos jóvenes realizando pintadas en un muro del Albaicín
  9. 9 Las deliciosas fresas de las largas colas en el centro de Granada dan el salto a Italia, Portugal y Francia
  10. 10 Un pueblo de Granada construye 80 nuevos nichos porque se queda sin sitio en el cementerio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La fábrica San Patricio renace como 'hub' cultural

La fábrica San Patricio renace como &#039;hub&#039; cultural