La fábrica San Patricio renace como 'hub' cultural

La casa del lino era uno de los nombres con los que se conocía a la antigua fábrica San Patricio, un majestuoso taller que despachaba ... tejidos a la orilla del Genil. Con el cierre de la empresa, el inmueble, que propició el desarrollo industrial al sur de la ciudad, pasó por varios estados hasta que cerró sus puertas para desazón de los vecinos de la Carretera de la Cierra, que recordaban la vida que había aportado al barrio. Las salas que habían quedado abandonadas, aquellas donde los hilos antaño daban forma a bellísimas telas volvieron ayer a latir con la inauguración de Hubicc, un proyecto cultural que pretende ayudar a Granada en su carrera para ser elegida capital cultural europea.

Promovido por el Ayuntamiento de Granada y la Asociación de Jóvenes Empresarios, el centro abrió sus puertas por primera vez en un acto que concitó la atención de importantes figuras del ámbito político, económico, empresarial y cultural de la provincia. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, fue la encargada de cortar la cinta junto al representantes de la entidad de emprendimiento, Alejandro Aguado, ante la presencia de representantes de Hidralia, Innsomnia y Fundación Fulgencio Meseguer, 'parnerts' que acompañan a la capital en esta aventura.

El primer evento sirvió para conocer la claves de la iniciativa, un espacio que bebe de las fuentes de la antigua fábrica San Patricio para unir, como hilos en un telar, talento, tecnología, arte e innovación. El fin, como recordó la alcaldesa en su discurso, es «promover las industrias culturales» y «ayudar a Granada en sus aspiraciones de cara a la capitalidad cultural europea de 2031». Para lograrlo, gracias a una ambiciosa restauración que ha permitido conservar buena parte del patrimonio industrial que hace años dio forma al taller, el 'hub' se articula alrededor de dos niveles. El primero contiene una sala de exposiciones donde se promoverán muestras permanentes y temporales de creadores granadinos, así como salas de reuniones y estancias en las que se fomentarán encuentros entre emprendedores, tecnólogos y artistas. Arriba, en el segundo nivel, hay también un espacio para presentaciones y encuentros, además de despachos y salas que pueden albergar talleres.

Como explicó Carazo, Hubicc se concibe como un «ecosistema cultural vivo que trasciende el concepto de centro de trabajo compartido» y se desarrollará como un «laboratorio» de cocreación que promueva «proyectos híbridos que unan tradición y vanguardia». Para hacerlo, contará con un programa anual de innovación abierta que servirá para que 'start ups' y emprendedores escogidos puedan recibir mentorías especializadas, además de facilitar un respaldo económico de hasta 15.000 euros para pruebas de concepto y acompañamiento en el desarrollo de prototipos.

Conjugar las miradas

Además, se promoverá, de una manera similar a la que ya existe con el sello Unesco de Literatura que ostenta Granada, las residencias creativas internacionales con las que se pretende atraer talento exterior. El objetivo es conjugar las miradas de fuera con las que ya dispone la ciudad para reforzar los lazos de la capital nazarí con otras redes europeas de innovación cultural.

La alcaldesa, que fue señalada durante el acto como la promotora de Hubicc, celebró una propuesta con la que la ciudad «da un importante paso de cara a retener el talento y promover la creación de empresas» y mostró su deseo de que pueda contribuir «a generar empleo y dinamizar Granada». Carazo insistió en varias ocasiones en que la iniciativa se suma también «a nuestra candidatura a capital cultural europea» y destacó el papel que está llamada a tener en ese proceso hasta 2031 «como faro de inspiración y creatividad, de la mano de la innovación y el emprendimiento».

Por su parte, el presidente de AJE, Alejandro Aguado, aseguró que la creación del espacio «marca un hito para los jóvenes empresarios de toda España» y mostró su confianza en que sea capaz «no solo de impulsar la economía cultural local, sino de atraer talento y creatividad a nuestra ciudad». El responsable tuvo palabras de agradecimiento tanto para el Consistorio «por su apoyo y visión» que personalizó en las figuras de la regidora y del edil de Innovación, Vito Episcopo, así como en los patrocinadores del proyecto, Hidralia e Innsomnia.