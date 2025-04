Expulsados tres alumnos por acosar a otros dos en un instituto de Granada

«Ni una agresión sin respuesta». Es el lema que lleva por bandera José María Pedrajas, el padre que hace unos días denunció en redes ... sociales el 'bullying' que su hijo de doce años y un amigo habrían estado sufriendo desde el pasado mes de noviembre en un instituto de Granada. Por este caso, que ha recibido apoyo en masa, hay actualmente abiertos tres protocolos de acoso escolar.

La dirección del centro expulsó primero a un alumno agresor durante 29 días –la sanción máxima en estas situaciones–, que será trasladado a otro centro, tal y como informó IDEAL. No conformes con esto, los progenitores de los menores agredidos convocaron ayer, de la mano de la asociación 'Ni una Agresión sin Respuesta', una concentración a las puertas del IES Severo Ochoa de la Chana, en la capital granadina. «Son cuatro agresores y quedan dos impunes», subrayó ante los presentes José María. Para ellos, exigieron también la expulsión del centro.

«Los niños no se tocan». El mensaje quedó claro. Sin embargo, no siempre cala. Por eso, un centenar de personas unió fuerzas para plantarle cara al 'bullying'. Horas después, la Delegación de la Consejería de Desarrollo Educativo en Granada lo confirmó. Hay más implicados. Por este mismo caso, otros dos alumnos han sido expulsados por un periodo de 15 días. Uno de ellos, además, será cambiado de grupo. Por el momento, la Junta no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que haya un cuarto estudiante involucrado, como apuntaba el padre. Esta es la situación actual. De la misma, se dio parte durante el claustro y consejo escolar que tuvo lugar ayer por la tarde.

La Junta aseveró también, no obstante, que las familias de dos de los alumnos han recibido en los últimos días atención por parte del servicio de inspección educativa, que les ha informado de las actuaciones previstas. Ahora, desde la dirección de este centro, «se seguirá actuando conforme se recoge en el procedimiento de protocolos de acoso con la supervisión y asesoramiento de la inspección educativa».

En el centro, se vive un momento de «tensión» y «preocupación». Durante la concentración de ayer, IDEAL pudo hablar con varios estudiantes. Aunque a las puertas del IES Severo Ochoa había grupos de todos los cursos, la mayoría era de tercero de la ESO o superiores. «Si pudiera irme, me iría, pero mi grado solo tiene plaza aquí». «Si lo hubiéramos sabido antes, habríamos reaccionado». «Todo lo que sea ponerle freno al 'bullying' nos parece bien». Es la tónica general. No obstante, hay quienes defienden que «ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo».

Una app 'antibullying'

En cualquier caso, «esto no va a quedar aquí». «Vamos a crear una plataforma. Queremos diseñar una aplicación antibullying con un botón de emergencia que permita a los niños contactar directamente con la policía en caso de necesidad. Podrán enviar un audio contando lo que ha pasado y se podrá extender a cualquier persona», explicó José María Pedrajas. No tienen nombre ni fundación, pero todo conocimiento, especialmente de informática y redes sociales, es bien recibido.

Ante la «inacción» del sistema, algunos padres piensan hacer «lo posible para ayudar y proteger a los niños». La expulsión de estos tres alumnos por acosar a otros dos en un instituto de Granada llega como aparente punto y final a una pesadilla que ha durado nada más y nada menos que cinco meses. También, después de que José María Pedrajas interpusiera una denuncia ante la Policía Nacional el 8 de abril, lo que ha generado una oleada de apoyo. Este es solo el primer paso para ponerle freno a una lacra que deja huella de por vida.