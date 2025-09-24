Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los expertos avisan de cómo puede llegar el huracán Gabrielle a Granada. @Granada_Meteo

Los expertos avisan de cómo puede llegar el huracán Gabrielle a Granada

Ya en forma de borrasca provocaría un flujo de vientos del sur en la parte oriental andaluza con rachas de viento importantes, calima y subida de temperaturas

C. L.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:36

Hay mucha incertidumbre respecto a cómo llegarán los restos del huracán Gabrielle y a qué zonas de Andalucía afectará. Según la previsión del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, será a partir del domingo cuando haya un cambio. Por el momento, se encuentra en el Atlántico, con rumbo a las islas Azores, donde irá perdiendo sus características tropicales, dejará de ser un huracán y alcanzará la Península ya en forma de borrasca.

Adrián González, experto en meteorología en @Granada_Meteo, explica que por ahora hay dos trayectorias posibles para que llegue a Andalucía: «Una es que entre por el centro de Portugal, dejando lluvias importantes en Extremadura y el centro peninsular; la otra, lo manda al suroeste, lo que podría provocar en el extremo occidental andaluz lluvias importantes y vientos fuertes».

También existe la posibilidad de que los restos del huracán se sientan en la provincia de Granada. «La ya borrasca Gabrielle provocaría un flujo de vientos del sur en Andalucía Oriental con rachas de viento importantes, calima y subida de temperaturas», señala González, quien añade: «En el caso de colocarse más al este, si podríamos recibir algunas lluvias».

En cualquier caso, los expertos recuerdan que a pesar de no conocer con exactitud cómo llegará Gabrielle a España, sí se sabe que no será en forma de huracán.

