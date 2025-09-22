Un experto en viajes británico elige Granada como mejor destino para pasar el otoño Destaca su patrimonio y su clima como grandes atractivos

El clima es un atractivo esencial para que muchos europeos eligan España y, sobre todo, Andalucía como destino para visitar o incluso para establecer su residencia con la jubilación. Es especialmente apreciado en otoño e invierno, pues en sus lugares de origen las lluvias y el frío son la tónica habitual, mientras que en el sur de Europa el sol el gran protagonista.

Y entre los millones de visitantes que llegan a la península cada año, los británicos ocupan una parte muy importante del pastel. De hecho, 17,8 millones la visitaron en 2024, lo que la convierte en el destino más popular para los turistas del Reino Unido.

Con la llegada del otoño, el portal inglés GB News ha hablado con un experto en viajes para analizar cuál es el lugar perfecto para disfrutar de unos días de descanso en otoño. No tiene dudas.

«Mientras que en el Reino Unido el tiempo refresca, algunas zonas de España aún cuentan con temperaturas de 25 °C en septiembre y octubre, lo que la convierte en un lugar ideal para disfrutar del sol de último momento cerca de casa», señala la publicación.

El experto en viajes y director de marketing de CityTrip Travel, Christian Petzold, compartió los tres lugares que visitaría en esta época del año. Las tres on andaluzas. «Sevilla, Granada y Córdoba siguen siendo cálidas en septiembre y octubre, llegando a menudo a los 25 °C, pero sin el calor sofocante del verano».

Ciudades como Sevilla suelen ser las más cálidas de España en cualquier época del año, y las temperaturas pueden superar regularmente los 40 °C en los meses de verano. Para muchos, esto hace que el otoño sea una época mucho más agradable para visitarla, señala.

«A menos de tres horas de vuelo desde el Reino Unido, esta asequible ciudad tiene lugares históricos para explorar, como la Plaza de España, y muchos lugares para comprar comida o bebida auténtica».

Destaca de la capital andaluza «el ambiente vibrante« e invita a disfrutar de »experiencias culturales como el flamenco y las tapas«. También es una época ideal para los amantes de la gastronomía, ya que »diversas delicias de temporada alcanzan su máximo esplendor».

Entre sus opciones destaca sin duda Granada, que «también está llena de historia, desde el complejo palaciego árabe de la Alhambra hasta las calles adoquinadas del barrio del Albaicín, y tiene pintorescas vistas de las montañas de Sierra Nevada».

La tercera alternativa que propone se sitúa muy cerca de las otras dos: «Considere Córdoba, que tiene una rica mezcla de herencia romana, islámica y española, y una increíble cocina local».