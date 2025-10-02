Excelencia turística con sello granadino La Diputación entrega sus premios Turismo 2025 a 'La sociedad de la nieve', Andalucía Directo, el Camping Don Cactus, el Ayuntamiento de Castril y la Asociación de Cuevas Turísticas

María Dolores Martínez Jueves, 2 de octubre 2025, 00:30

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada hizo entrega ayer noche de los Premios Turismo de Granada, que en su edición 2025 han recaído en 'La sociedad de la nieve', 'Andalucía Directo', el Camping Don Cactus de Carchuna, el Ayuntamiento de Castril y la Asociación de Cuevas Turísticas de Andalucía. La gala, celebrada en el Parque de las Ciencias, estuvo respaldada por un nutrido grupo de autoridades y representantes de distintas instituciones de la ciudad.

El acto quedaba inaugurado con una recreación de la voz de ese viajero romántico que fue Washington Irving y la interpretación de Granada de Agustín Lara, a cargo de la soprano Mariola Cantarero, acompañada al piano. El hilo conductor de la velada, presentada por los periodistas Ana Martín y Toni Nogueras, fueron cinco historias, tejidas entre la realidad y el sueño, que sirvieron de introducción a cada uno de los premiados: 'El legado del moro', 'El astrólogo árabe', 'Las princesas cautivas', 'El príncipe Ahmed al Kamel' y 'El soldado encantado'. Todos estos relatos estuvieron apoyados en la proyección de espectaculares vídeos de preciosos escenarios de la provincia granadina.

La diputada de Turismo y Patrimonio, Marta Nievas, felicitó a los galardonados por unos premios que destacan el importante trabajo «que realizan personas, empresas e instituciones». Tuvo palabras de reconocimiento para el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, «por el empeño que ha puesto en el Área de Turismo» y destacó la importancia de «salir de Granada a los destinos nacionales e internacionales para hablarles de nuestra provincia». En línea con ello, «tenemos que mejorar nuestra conectividad aérea y ferroviaria». La gala se celebraba este año «en un reclamo turístico importante para la capital, en el museo de Ciencias más visitado de toda España». Como dato, «las 954.000 personas que pasaron por él el año pasado».

Premios

El primer galardón fue para el presidente de la Asociación Andaluza de Cuevas Turísticas, Francisco Rivera. Con esta mención especial se reconocía el gran trabajo realizado por las más de 80 empresas que la forman, promocionadas bajo la marca Territorio Cueva. «Trabajamos cada día por dar visibilidad a un recurso único, singular y sostenible, las cuevas». Gracias a su esfuerzo «hacen posible que este proyecto esté vivo y tenga futuro». Este reconocimiento es un «magnífico impulso» para mejorar el turismo en Granada y destacar «un patrimonio tan especial, diferente y bello como el nuestro».

El primer edil de Castril, Miguel Pérez, recogió el premio concedido a su ayuntamiento tras la reciente declaración oficial de Castril como Municipio Turístico por la Junta de Andalucía. Resaltó en su intervención que Castril «es tierra de contrastes», antes de enumerar todos sus encantos: «Mi labor es conservar un patrimonio importantísimo y no modificarlo».

La diputada Marta Nievas y el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García, fueron los encargados de entregar su galardón al gerente del Camping Don Cactus, Álvaro García, por la trayectoria de esta empresa durante más de cincuenta años y por ser todo un ejemplo de especialización en este tipo de turismo. Álvaro García dedicó toda su intervención a mencionar uno por uno todos aquellos trabajadores que la hacen posible.

El actor Juan Caruso recibió de manos de la alcaldesa, Marifrán Carazo, el premio a 'La sociedad de la nieve'. Recordó el cariño con que Granada trató a todo el equipo durante la realización de la película. «Nos hizo sentirnos acogidos, como en casa», cuando estaban tan lejos de sus hogares.

El director y presentador de 'Andalucía Directo', Modesto Barragán, protagonizó uno de los momentos más emotivos al subir al escenario con todo su equipo para recoger el premio de manos de Francis Rodríguez. A punto de sumar el programa 7.000 en Granada, se refirió a nuestra ciudad como un lugar «en el que se nos quiere y sigue especialmente». Manifestó sentirse agradecido por esa aula universitaria con el nombre de Andalucía Directo y la iniciativa del Consejo Escolar de Andalucía de convertirlos en recursos didácticos. La compañía Zen del Sur fue la encargada de poner broche a la velada.